Niż znad Niemiec przyniesie obfite opady deszczu i bardzo silne porywy wiatru

Przed nami dni z gwałtowną pogodą. W niedzielę i poniedziałek podczas burz będzie obficie padać, a wiatr w porywach rozpędzi się nawet do 90 kilometrów na godzinę. Zrobi się gorąco, termometry na początku następnego tygodnia pokażą nawet 27 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W ciągu najbliższej doby Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu Katinka znad Niemiec. Związana z nim będzie strefa frontu atmosferycznego. Początkowo front obejmie południowe i zachodnie regiony kraju, jednak w kolejnych godzinach będzie się stopniowo przemieszczał na północ, przynosząc w niektórych miejscach przelotne opady deszczu i lokalne burze, które zanikną w pierwszej części nocy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. - Za frontem napłynie do nas ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego. Tylko nad północno-wschodnimi regionami początkowo zalegać będzie jeszcze suche powietrze kontynentalne - dodaje synoptyk.

Pogoda na niedzielę 19.05

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie również grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr, nadciagający na ogół z kierunków południowych, powieje słabo i umiarkowanie.

Poniedziałek nadal bardzo deszczowy

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Wszędzie wystąpią przelotne opady deszczu, a miejscami, głównie na północy Polski, także burze z opadami do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 70-90 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Gdańskim do 26 st. C na Śląsku. Wiatr, wiejący ze zmieniających się kierunków, będzie miał słabą i umiarkowaną siłę.

Na wtorek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie w północno-wschodniej części kraju okresowo pojawi się więcej chmur, popada deszcz i lokalnie zagrzmi. W czasie burz spadnie do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko na zachodzie będzie on okresowo silniejszy, z porywami do 50 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

27 stopni w środę

W środę na Pomorzu się wypogodzi, w pozostałych regionach zachmurzenie będzie zmienne. W południowej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 24 st. C we wschodniej Polsce do 27 st. C w rejonie Pomorza. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 40-70 km/h.

Czwartek upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie kraju możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Dolnym Śląsku do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr w południowych regionach będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku południowo-zachodniego. Na pozostałym obszarze wschodni wiatr Polski powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl