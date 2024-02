Niedługo termometry znów pokażą nawet 15 stopni

Pogoda w kolejne dni lutego nie będzie odbiegała od tego, co dotychczas przyniósł nam ten miesiąc. Przed nami głównie pochmurne, deszczowe dni, chociaż momentami zza chmur wyjrzy słońce. Jednego dnia na termometrach znów zobaczymy nawet 15 stopni Celsjusza.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w zasięgu wyżu Georg, którego centrum wolno przemieszcza się znad Alp w kierunku Karpat. Za nim od zachodu postępuje zatoka niżowa z ciepłym frontem, związana z niżem znad Atlantyku. Chłodne powietrze polarne zacznie być wypierane od zachodu przez cieplejszą, ale wilgotną masę znad oceanu.

W środę na zachodzie i północy kraju spodziewana jest pochmurna aura ze stopniowo rozszerzającą się strefą opadów rzędu 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od 5-6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 7-8 st. C w centralnych regionach, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni wiatr, tylko we wschodniej Polsce będzie północno-zachodni. Podmuchy mają być słabe i umiarkowane, na zachodzie okresami silniejsze, rozwijając prędkość do 50 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 100 km/h.

Prognoza temperatury na okres 14-18.02 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek front będzie zalegać nad Polską, przynosząc opady deszczu i mżawki, szczególnie na zachodzie i północy. W piątek front odsunie się na północ, a Polska znajdzie w ciepłym wycinku niżu, między frontami, w strumieniu ciepłego i suchszego powietrza znad południowej Europy. Słońce zaświeci na dłużej, a temperatura wzrośnie lokalnie do 15 stopni.

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju dzień upłynie bez opadów, poza tym okresami popada deszcz i mżawka do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany.

W piątek w całej Polsce zapanuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centralnych regionach, do 15 st. C na południowym zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający do 60 km/h, powieje z południa.

Prognoza opadów na okres 14-18.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę nad Polskę od zachodu wkroczy front atmosferyczny pchany przez chłodniejsze masy powietrza polarnego. Pojawi się deszcz, a temperatura lekko spadnie. Szans na słoneczną stabilizację w pogodzie na razie brak. Dzień przyniesie opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Również w niedzielę niebo nad Polską okaże się pochmurne, ale wystąpią przejaśnienia. Na północnym zachodzie nie będzie padać, ale w pozostałych regionach okresami wystąpi deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centralnych regionach, do 8 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza porywów wiatru na okres 14-18.02 ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl