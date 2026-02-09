Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Nadchodzi odwilż. Nawet dwucyfrowe wartości na termometrach

Odwilż, roztopy
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Po krótkim ataku mrozu czeka nas ocieplenie - i to nie byle jakie. W kolejnych dniach temperatura sięgnie miejscami kilkunastu stopni na plusie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Przed nami istotna przebudowa pola barycznego, zmiana cyrkulacji powietrza i zapowiadane ocieplenie. Jednak zanim to nastąpi, we wtorek czeka nas tak zwany dzień przejściowy. Z jednej strony wypełniony zimnym arktycznym powietrzem wyż odsunie się z Ukrainy dalej na wschód w kierunku Kazachstanu, otwierając drogę cieplejszym masom powietrza. Z drugiej strony wciąż będzie powodował znaczny spadek temperatury, szczególnie w pierwszej części nocy na północnym wschodzie kraju - na termometrach pokaże się tam -16/-18 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna obniży się do poniżej -20 st. C.

Po ustąpieniu wpływu wyżu do Polski zacznie przejściowo napływać mocno przetransformowane, tak zwane stare powietrze polarne. Będzie wyraźnie cieplejsze i wilgotniejsze od tego zalegającego wcześniej, co przełoży się na słabe, lokalne opady śniegu przechodzące w deszcz (przejściowo marznący). Ich strefa będzie przemieszczać się w ciągu dnia z województwa opolskiego i śląskiego, przez centrum i dalej w kierunku północno-wschodnim. W drugiej części dnia znajdziemy się już w tak zwanej przedniej części rozległego, wieloośrodkowego niżu znad Atlantyku, a nad krańce południowo-zachodnie napłynie już to właściwe, "świeże" powietrze polarne, powodujące wzrost temperatury do 5-6, a lokalnie 7 st. C.

Klatka kluczowa-217208
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na wtorek

We wtorek będzie pochmurno w przeważającej części kraju. Większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia możliwe są początkowo na wschodzie, a w drugiej części kraju - na południowym zachodzie. W pasie od Śląska po centrum, a w drugiej części dnia po północny wschód kraju, lokalnie mogą wystąpić słabe opady śniegu przechodzące w deszcz. Przejściowo wystąpi ryzyko opadów marznących. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6/-4 st. C na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C (lokalnie 7 st. C) na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków południowych będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny i silny, dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę.

Nawet kilkanaście stopni na plusie

W kolejnych dniach, od środy do piątku, zrobi się jeszcze cieplej, a temperatury na południu kraju mogą osiągnąć dwucyfrowy wynik - lokalnie w obszarach podgórskich może być nawet 11-12 st. C. Silny napływ ciepła będzie jednak związany z przemieszczaniem się w naszym pobliżu głębokiego niżu atlantyckiego z aktywnymi strefami frontowymi, przez co pogoda będzie zmieniać się dynamicznie, zdecydowanie wzrośnie też prędkość wiatru. Przy tak intensywnym ociepleniu należy liczyć się ze znacznym spadkiem pokrywy śnieżnej i intensyfikacją roztopów.

Środa zapowiada się pochmurnie w przeważającej części kraju. Na północnym wschodzie pojawią się opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem (przejściowo deszcz marznący) nad Kujawami i Pomorzem Gdańskim oraz deszcz w całym pasie zachodnim. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia wystąpią tylko na południowym wschodzie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-5 st. C w centrum kraju, do 6-8 st. C (lokalnie 9 st. C) na południu. Powieje z południa, na północy słabo i umiarkowanie, ale na południu - dość silnie i silnie, do 40-60 km/h, a wysoko w górach nawet powyżej 70 km/h.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu w przeważającej części kraju. Opady mieszane deszczu ze śniegiem będą możliwe tylko przejściowo na północnym-wschodzie, ale padać nie będzie tylko na Podkarpaciu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 2-3 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku. Lokalnie w obszarach podgórskich na południu może być nawet 11-12 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z południa i południowego zachodu.

Czy to ciepło się utrzyma?

W piątek będzie pochmurno z opadami deszczu w centrum i na południu oraz mieszanymi opadami deszczu ze śniegiem na północy kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na południu. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków, okaże się umiarkowany do dość silnego.

Klatka kluczowa-217092
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Od soboty znajdziemy się w rozległej zatoce chłodu ciągnącej się od Skandynawii po środkową Europę. To ochłodzenie synoptycznie będzie w tak zwanej tylnej części niżu, w związku z czym napłynie do nas powietrze pochodzenia arktycznego, ale zdecydowanie wilgotniejsze niż to ostatnie, ze wschodu. Z tego względu spadki temperatury w nocy powinny być mniej dotkliwe, sięgające maksymalnie -10 st. C.

W sobotę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu na północy oraz deszczu ze śniegiem na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany do dość silnego.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: pro2audio/AdobeStock

prognozaprognoza pogodypogoda
