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Prognoza

Nadchodzi ocieplenie. Znów ma być prawie 30 stopni

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Burze deszcz
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Choć nad Polska wciąż zalega porcja chłodnego powietrza, pojawia się nadzieja na powrót lata. W połowie tygodnia w niektórych regionach możliwy jest powrót temperatur bliskich 30 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że aura się uspokoi.

Niż Bernadette, którego centrum znajduje się w rejonie Białorusi oraz Ukrainy, wypełnia się i rozmywa. Jego miejsce w kształtowaniu pogody nad środkowo-wschodnią Europą przejmuje kolejny układ niżowy znad zachodniej Rosji. Utworzone w ostatnich dniach fronty atmosferyczne wciąż utrzymują się w naszej części Europy i obejmują Polskę. Tylko zachodnia ściana kraju dostała się pod wpływ pogodnego wyżu Laurent znad Atlantyku, którego centrum jest w pobliżu Szkocji.

W kolejnych dniach wyż ma coraz mocniej rozepchnąć się w głąb środkowej Europy, a jego centrum będzie zmierzać w kierunku Skandynawii. Choć ciśnienie w Polsce ma rosnąć, to niż znad Rosji ma nadal wbijać się nad Polskę z zatokami niżowymi i frontami niosącymi przelotne opady deszczu oraz burze. Od zachodu zacznie coraz mocniej napierać cieplejsze powietrze, które utrzyma nad zachodnią Europą upał. W połowie przyszłego tygodnia możliwy jest powrót wartości temperatury bliskich 30 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.

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Pogoda na weekend

W sobotę na zachodzie kraju prognozowane są rozpogodzenia. Niebo nad resztą kraju zakryje zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie i wschodzie mogą pojawić się burze z opadami sięgającymi 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 25-26 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na północy powieje silnie, z porywami sięgającymi 50 kilometrów na godzinę. W burzach wiatr będzie silny.

Niedziela na północnym zachodzie będzie pogodna. Dla reszty kraju prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą od 20 st. C na południowym wschodzie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północny i zachodni, umiarkowany, chwilami silny.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Początek tygodnia z burzami

W poniedziałek niebo pokryje zachmurzenie umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz do 5-20 l/mkw. oraz pojawią się burze. Tylko na południowym zachodzie nie będzie opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Podkarpaciu, przez 26 st. C w centralnej Polsce, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Wtorek, podobnie jak poprzednie dni, przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie i w centrum nie powinno padać, jednak w pozostałej części kraju okresami spadnie deszcz do 5-10 l/mkw. Lokalnie na wschodzie i południu Polski mogą wystąpić burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna będzie wyrównana, rzędu 25-26 st. C. Jedynie w centralnych regionach słupki rtęci wskażą około 27 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany, a w burzach silny.  

W środę pogodnie będzie na zachodzie kraju. Dla reszty Polski prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Miejscami w centrum i na południu mogą pojawić się burze, które przynieść mogą opady do 20 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 26 st. C na Podlasiu, 27-28 st. C w centrum kraju, do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, ale zwiększy swoją siłę w burzach.  

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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