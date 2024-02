Czeka nas eksplozja wiosennego "gorąca"

Kolejne dni przyniosą aurę, która zdecydowanie kojarzy się z wiosną. Opadów będzie niewiele, a wartości na termometrach mocno zbliżą się do 20 stopni. Czasami pojawią się silniejsze porywy wiatru.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znalazła się pomiędzy niżami zalegającymi nad zachodnią i północną Europą a wyżem znad Rosji. Nad wschodnimi krańcami kraju zalega jeszcze front atmosferyczny, a w dzień uaktywni się drugi niewielki front, rozciągający się od Śląska po Zatokę Gdańską. Kraj pozostanie w chłodnej masie powietrza polarnego, które od południa będzie wypierane przez cieplejsze masy płynące znad południowej Europy.

- W kolejnych dniach pogodę kształtować ma rozległy układ niżowy, przemieszczający się nad zachodnią i południową Europą - dodała synoptyk. Z południa popłyną ciepłe masy powietrza, w których temperatura przekroczy 15 stopni Celsjusza. Opady deszczu pojawią się tylko miejscami, najpierw na wschodzie, a później na północy i zachodzie. - Pod koniec lutego zapanuje termiczna wiosna - oznajmiła Unton-Pyziołek.

Pogoda na niedzielę

Zachmurzenie w niedzielę będzie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich kraju wystąpią słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy, druga strefa przelotnych opadów prognozowana jest od Niziny Wrocławskiej, przez Wielkopolskę, po Kaszuby. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Jeszcze cieplej

W poniedziałek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na wschodzie pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 9-10 st. C na północnym wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południu. Powieje południowy i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny.

Co przyniesie pogoda we wtorek? Na północy będzie pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami może być dość silny.

Wiosenna pogoda

Środa na zachodzie Polski zapowiada się pochmurno, z opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Poza tym powinno być dość pogodnie. Termometry pokażą od 8 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy i zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie spodziewać się można opadów deszczu rzędu 5 l/mkw. Termometry wskażą od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południu. Powieje zmienny słaby i umiarkowany wiatr.

