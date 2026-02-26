Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem

Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Początek meteorologicznej wiosny coraz bliżej, ale ciepłe powietrze dotrze do nas jeszcze przed pierwszym marca. W piątek i sobotę na termometrach zobaczymy lokalnie niemal 20 stopni Celsjusza. Później czeka nas ochłodzenie, ale czy trzeba będzie znów wyciągać z szafy zimowe kurtki?
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polska znajduje się obecnie pomiędzy wyżem znad wschodniej i południowej Europy oraz niżami Chiara i Doreena, ulokowanymi nad północnym Atlantykiem oraz Wyspami Brytyjskimi. Ośrodki baryczne kierują strumienie ciepłego powietrza zwrotnikowego nad zachodnią i środkową Europę. Masy pochodzą znad północno-zachodniej Afryki i Hiszpanii, stąd na południowo-zachodnich krańcach Polski w piątek i sobotę temperatura może wzrosnąć do blisko 18-20 stopni Celsjusza.

Napływ powietrza z południa mocno zaznaczy się także w szczytowych partiach polskich gór. W Karkonoszach prognozy zakładają wzrost do 8 st. C, a wysoko w Tatrach do 5-7 st. C. Nocami jednak temperatura na północnym wschodzie i wschodzie wciąż może spadać poniżej zera.

W piątek i sobotę nad Polską przesuwać się ma ciepły front, który przyniesie przejściowy wzrost zachmurzenia. Dopiero w niedzielę na północy kraju pojawi się całkowite zachmurzenie związane z niżem przemieszczającym się znad Atlantyku nad Skandynawię. Od zachodu nad Polskę wniknie zatoka chłodu poprzedzona chłodnym frontem, na północy może przelotnie padać. Początek wiosny meteorologicznej przyniesie lekki spadek temperatury.

Klatka kluczowa-254016
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek

Aura w piątek zapowiada się pogodnie. Więcej chmur może pojawić się przejściowo nad północną i centralną częścią Polski. Termometry wskażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w regionach centralnych, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków południowych okaże się umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18-20 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, silniejszy tylko na Przedgórzu Sudeckim.

W niedzielę - pierwszy dzień meteorologicznej wiosny - w południowej Polsce nadal spodziewane jest pogodne niebo, ale wszędzie indziej ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centralnej Polsce, do 14 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale wystąpią większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum, do 14 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie południowy, we wschodniej Polsce północno-zachodni.

We wtorek niebo nad Polską będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 11 st. C w regionach centralnych, do 14 st. C na południowym zachodzie. Południowy, tylko na wschodzie północny, wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-254050
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

