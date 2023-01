Pogoda na 5 dni. Idzie zmiana w pogodzie. Będzie sypać śnieg, zrobi się mroźno

Kiedy spadnie śnieg? Nadchodzące dni nowego roku przyniosą stopniowe ochłodzenie, a także pochmurną aurę z opadami deszczu. Nie zabraknie też miejsc, którym dopisze pogodna aura. Na początku długiego weekendu, w święto Trzech Króli, do części kraju napłynie jednak mroźne powietrze, spadnie też śnieg. Miejscami opady będą obfite. Dokuczy nam porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W Nowy Rok, czyli w niedzielę 1.01, padł rekord ciepła dla stycznia w Polsce. Na warszawskim Okęciu odnotowano 18,9 stopnia Celsjusza. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, bo w prognozach na piątek w części kraju prognozowane są opady śniegu. Jak przekazał synoptyk tvmeteo.pl Artur Chrzanowski, stanie się tak za sprawą wyżu znad Skandynawii i niżu znad Rosji, które sprawią, że napłynie do wschodniej części Polski zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Z kolei aurę na zachodzie będzie kształtował niż znad Cieśnin Duńskich. Tam napływać będzie ciepłe, atlantyckie i wilgotne powietrze.

Poniedziałek przyniesie na północy kraju pochmurną aurę z opadami deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowa pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu. We wschodniej części kraju porywy sięgną do 40-60 km/h.

Na środę na północy i zachodzie kraju prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu. Poza tym będzie dość pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się na ogół pochmurny z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 50-80 km/h.

W piątek, święto Trzech Króli, w województwach zachodnich wystąpią opady deszczu. W pozostałych regionach sypnie śniegiem. Na wschodzie może spaść go nawet 10-15 centymetrów. Na Mazurach, Suwalszczyźnie i Mazowszu też możliwy jest śnieg, będzie go jednak nieco mniej. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 60-80 km/h, powieje z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl