Prognoza Kiedy przestanie padać? Pogoda na pięć dni Damian Zdonek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Poniedziałek przyniesie na północy kraju pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu o sumie 10-20 l/mkw. Podczas burz sumy będą większe - do 20-30 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw.

Wtorek na północnym wschodzie Polski upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Lokalnie zagrzmi. Podczas burz suma opadów wyniesie do 10-20 l/mkw.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Kiedy przestanie padać

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu Polski przelotnie popada deszcz, lokalnie pojawią się burze.

W czwartek wreszcie zrobi się pogodnie. Jedynie na północnym zachodzie wystąpi większe zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu.

Piątek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Tego dnia nigdzie nie będzie padać.

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