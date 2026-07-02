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Prognoza

Zapanuje pochmurna i deszczowa aura. Co przyniesie weekend?

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deszcz parasol AdobeStock_44497957
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: 44497957
Nadchodzące dni przyniosą napływ chłodnego atlantyckiego powietrza. W weekend spodziewane są opady, a lokalnie także burze. Nowy tydzień przyniesie deszcz i w miarę wyrównaną temperaturę.

Najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układ niskiego ciśnienia Zoe znad Skandynawii. Związany z nim chłodny front atmosferyczny przemieści się z zachodu na wschód kraju. Sprawi, że po jego przejściu napłynie do nas kolejna porcja chłodnego powietrza pochodzenia polarnego znad północnego Atlantyku.

W nocy z czwartku na piątek front przyniesie słabe, przelotne opady deszczu na zachodzie, północy i częściowo w centrum kraju. W piątek dotrą one na wschód Polski. Dodatkowo na Pomorzu, wraz ze spływem chłodnego wilgotnego powietrza oraz korzystnymi warunkami termodynamicznymi w postaci silnego wiatru, prognozowane są liczne chmury konwekcyjne ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu. Może tak też zagrzmieć.

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Mocno powieje

W kolejnych dniach pozostaniemy pod wpływem północno-zachodniej cyrkulacji atmosfery. Oznacza to napływ chłodnych i wilgotnych mas powietrza polarnego znad Atlantyku. Co najmniej do połowy przyszłego tygodnia dominować będzie zmienne zachmurzenie, przejściowo duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu. Dodatkowo duży gradient baryczny, czyli różnica ciśnienia atmosferycznego, sprawi, że powieje dość silny, północno-zachodni wiatr. Szczególnie mocno ma wiać na Wybrzeżu, co skutecznie obniży temperaturę odczuwalną oraz stworzy korzystne warunki do rozwoju izolowanych chmur Cumulonimbus oraz pojedynczych słabych burz.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie przejściowo duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie kraju. Spadnie tam do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na Wybrzeżu opady będą przejściowo umiarkowane, a ich suma wyniesie 5-10 l/mkw. Na północy spodziewane są też burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19-21 stopni Celsjusza na północy do 23-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Północno-zachodni wiatr będzie dość silny, porywisty, na Wybrzeżu rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi zmienne zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy i północnym wschodzie Polski. Na Wybrzeżu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 st. C na północnym wschodzie do 22-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, będzie wiał z północnego zachodu.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-20 st. C na północnym wschodzie do 21-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany porywisty wiatr z północnego zachodu.

Klatka kluczowa-533125
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 19-20 st. C na północy do 20-21 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

We wtorek również spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18-20 st. C na północy do 21-22 st. C na południu. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-533181
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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