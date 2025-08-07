Prawdziwie letnia aura tuż-tuż

7 sierpnia 2025, 16:41
Prognozowane temperatury w kolejnych dniach
Prognozowane temperatury w kolejnych dniach
wideo 2/2
Prognozowane temperatury w kolejnych dniachVentusky.com

W najbliższych dniach w większości Polski czeka nas słoneczna, wyżowa aura. W niektórych rejonach kraju może jednak przelotnie popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a początek nowego tygodnia przyniesie nieco niższe wartości.

PogodaDługoterminowaWeekend

Polska wciąż znajduje się w zasięgu wyżu Ines, którego główne centra ulokują się w rejonie Alp oraz Ukrainy, a następnie północnej Rumunii. Również na północ od naszego kraju rozciąga się rozległy obszar podwyższonego ciśnienia, stanowiący swoistą blokadę dla ośrodków niżowych i frontów. Dzięki temu najbliższe dni będą na ogół słoneczne i pogodne. Tę sielankę zakłóci jedynie na chwilę płytka zatoka niżowa z frontem chłodnym, przemieszczającą się w niedzielę z zachodu w kierunku centrum Polski, przynosząc przelotne opady deszczu, lokalnie burze i przejściowe ochłodzenie.

Polska pozostaje w cyrkulacji zachodniej, w strumieniu łagodnych mas powietrza polarnego o cechach morskich. Do południowej części kraju napłynie cieplejsze powietrze, którego obszarem źródłowym jest rejon Azorów. Natomiast na północ będzie oddziaływać nieco chłodniejsze powietrze napływające z obszarów Atlantyku zlokalizowanych na wysokości Wysp Brytyjskich.

W kolejnych dniach stopniowo rozbudowywać się będzie w kierunku Polski klin ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Dzięki temu w sobotę i niedzielę zrobi się gorąco, zwłaszcza na południu kraju, a temperatury maksymalne osiągną i przekroczą miejscami 30 stopni Celsjusza. Nieznaczne ochłodzenie przejściowo zaznaczy się w poniedziałek i we wtorek, a już od środy w przeważającej części kraju ponownie będzie gorąco i upalnie.

Pogoda na piątek

W piątek na północy kraju będzie dość pogodnie, choć na niebie pojawi się trochę chmur, to na ogół nie powinno padać. Lokalnie nie można jednak wykluczyć słabego i przelotnego deszczu o sumie od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południu zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, głównie przez chmury piętra wysokiego i średniego. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C na południu. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend. Powrót upałów

W sobotę w większości kraju będzie pogodnie. Jedynie na krańcach północnych mogą pojawić się chmury, z których może przelotnie popadać do 2 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29-30 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i w większości Polski zmienny - tylko na zachodzie przeważać będą podmuchy z południowego zachodu.

W niedzielę w części kraju zachmurzenie wzrośnie. W pasie północnym i częściowo w centrum może być duże i przynieść przelotne opady deszczu od 2 do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie lokalnie mogą wystąpić burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Na południu i południowym wschodzie dzień będzie pogodny i słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-25 st. C na północy, przez 29-30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie wiatr będzie słaby i zmienny, a od zachodu umiarkowany i skręcający na północno-zachodni. Silniejsze porywy zaznaczą się jedynie podczas burzy. 

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Nieznaczne ochłodzenie

W poniedziałek w większości Polski czeka nas słoneczna i pogodna aura. Jedynie na północnym wschodzie pojawi się nieco więcej chmur, z których może popadać, ale bardzo słabo, wręcz śladowo, poniżej 0,5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na północy i w centrum do 25-27 st. C na południu. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

We wtorek również dopisze pogodna u słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-24 st. C na północy, przez 25 st. C w centrum, do 26-27 st. C na południu. Wiatr z kierunków zmiennych będzie słaby.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach
Prognozowane temperatury w kolejnych dniachVentusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Wkraczamy właśnie w końcówkę lata, która w Polsce bywa zazwyczaj przyjemna, łagodna i pogodna. To jeszcze nie babie lato, ale widać i czuć już pierwsze oznaki schyłku najcieplejszej pory roku.

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

7 sierpnia 2025, 15:49
Źródło:
TVN24+

Najbliższe dni przyniosą zmianę pogody - zapowiadają synoptycy. Do Polski dotrą masy gorącego powietrza z południowego zachodu Europy, a wraz z nimi upał. Według prognoz już w sobotę na termometrach w części kraju ponownie zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza.

Upał mknie do Polski. "To nasza pogodowa przyszłość"

Upał mknie do Polski. "To nasza pogodowa przyszłość"

7 sierpnia 2025, 9:39
Źródło:
TVN24

Co najmniej co czwarty pożar, który wybuchł w tym roku w Portugalii, został wywołany celowo przez podpalaczy - wynika z opublikowanego w środę raportu portugalskiego Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF). Od stycznia do sierpnia ogień strawił ponad 33 tysiące hektarów lasów, łąk i upraw rolnych - to siedmiokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

7 sierpnia 2025, 14:49
Źródło:
PAP, RTP Noticias

Do Polski zmierza fala upałów. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. W sobotę i w niedzielę w części kraju mogą zostać wydane żółte alarmy.

Gdzie w weekend może doskwierać nam upał?

Gdzie w weekend może doskwierać nam upał?

7 sierpnia 2025, 13:45
Źródło:
IMGW

We Francji trwa walka z największym pożarem, jaki wybuchł w tym kraju w XXI wieku - donoszą lokalne media. Zginęła co najmniej jedna osoba, a dziewięć zostało rannych. Pożar strawił 16 tysięcy hektarów lasów, zarośli i upraw w departamencie Aude na południu kraju.

Spłonął obszar większy niż Paryż. "Katastrofa o niespotykanej skali"

Spłonął obszar większy niż Paryż. "Katastrofa o niespotykanej skali"

7 sierpnia 2025, 7:13
Aktualizacja: 7 sierpnia 2025, 7:17
Źródło:
Reuters, France24, PAP, laprovence.com, bfmtv.com

Ponad tysiąc strażaków walczy z pożarem Gifford na południu Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Według danych miejscowych służb ogień zajął obszar ponad 33,5 tysiąca hektarów. W opanowaniu żywiołu nie sprzyjają utrzymujący się silny wiatr i susza.

Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu

Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu

7 sierpnia 2025, 12:56
Źródło:
Reuters

W Tatrach możemy obecnie podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków lata. Wszystko dzięki wierzbówce kiprzycy, która zakwitła na Hali Gąsienicowej. W efekcie północna część Doliny Gąsienicowej w Tatrach zabarwiła się na różowo.

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

5 sierpnia 2025, 17:02
Źródło:
PAP

W środę 6 sierpnia po raz 30. w przeciągu niespełna roku doszło do erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach. Zaobserwować można było potężne wyrzuty lawy sięgające do 90 metrów wysokości.

Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

7 sierpnia 2025, 10:32
Źródło:
Reuters, USGS

Mieszkańcy Izraela przygotowują się na ekstremalnie wysoką temperaturę. Zdaniem meteorologów fala upałów potrwać ma około tygodnia. Najwyższe wartości prognozowane są na weekend - w Dolinie Jordanu i wokół Morza Martwego termometry mogą pokazać 50 stopni.

Największa fala upałów od blisko stu lat

Największa fala upałów od blisko stu lat

7 sierpnia 2025, 11:34
Źródło:
PAP, israelnationalnews.com, The Times of Israel

Lew morski zaatakował 9-letnią dziewczynkę u wybrzeży hrabstwa Monterey w Kalifornii. Do zdarzenia doszło kilka miesięcy po zakwicie toksycznych alg u wybrzeży południowej Kalifornii, który spowodował, że te morskie zwierzęta stały się agresywne.

Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne

Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne

7 sierpnia 2025, 11:30
Źródło:
Los Angeles Times, abc7 news

Pogoda na dziś. W czwartek 7.08 w dużej części kraju pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Po chwilowym ochłodzeniu temperatura wzrośnie - w większości Polski zobaczymy na termometrach około 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - czwartek, 7.08. Ciepło, choć nie bez chmur

Pogoda na dziś - czwartek, 7.08. Ciepło, choć nie bez chmur

7 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Nadal nie odnaleziono co najmniej stu osób, które zaginęły, gdy lawina błotna zeszła na wioskę Dharali w Indiach. Choć początkowo winą za kataklizm obarczono silne opady, według ekspertów coraz więcej wskazuje, że nad wioską runął lodowiec.

Nad wioską miał runąć lodowiec, zaginęło ponad sto osób

Nad wioską miał runąć lodowiec, zaginęło ponad sto osób

7 sierpnia 2025, 8:47
Źródło:
BBC, India Today, Reuters, tvn24.pl

Urbanizacja przyczynia się do znacznego spadku populacji owadów zapylających - twierdzą naukowcy. Zagrożone są nie tylko pszczoły, ale także ćmy i bzygi, którym poświęcano mniej uwagi w ostatnich latach. Eksperci podkreślają, że zapylacze są niezbędne do rozmnażania nawet 90 procent gatunków dzikich roślin kwiatowych i wielu gatunków uprawnych.

Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

7 sierpnia 2025, 8:39
Źródło:
Phys.org

Za nami chłodna, a miejscami mroźna noc. W niektórych regionach na południu Polski temperatura spadła poniżej zera. Najchłodniej było w Litworowym Kotle, gdzie termometry pokazały -6 stopni Celsjusza.

Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza

Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza

7 sierpnia 2025, 7:45
Źródło:
TVN24

W południowej Australii doszło do rozległego zakwitu toksycznych glonów z gatunku Karenia mikimotoi. Zjawisko szkodzi zarówno lokalnym ekosystemom, jak i ludziom. Rząd przeznaczyły znaczne środki na walkę z problemem.

Zakwit toksycznych glonów. Zagrożenie dla zwierząt, turystyki i gospodarki

Zakwit toksycznych glonów. Zagrożenie dla zwierząt, turystyki i gospodarki

6 sierpnia 2025, 18:03
Źródło:
PAP, Reuters

Hiszpania zmaga się z pożarami lasów. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na południu i północy kraju. Żywioł zmusił do ewakuacji tysiące osób. Walkę z ogniem utrudnia silny wiatr.

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

6 sierpnia 2025, 21:18
Źródło:
Reuters, El Pais, independent.co.uk

Hiszpania zmaga się z kolejną w tym sezonie falą upałów. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Według prognoz termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza, a skwar nie odpuści do końca tygodnia.

Skwar opanował Hiszpanię. "Kiedy słońce wzeszło, było nie do zniesienia"

Skwar opanował Hiszpanię. "Kiedy słońce wzeszło, było nie do zniesienia"

6 sierpnia 2025, 14:40
Źródło:
Aemet, Reuters

NASA planuje umieścić reaktor jądrowy na Księżycu do roku 2030. Jak przekazał tymczasowy szef agencji Sean Duffy, decyzja ma na celu zapewnienie stałego i niezależnego źródła energii dla misji Artemis III oraz utrzymanie przewagi Stanów Zjednoczonych w rywalizacji kosmicznej.

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu. Jak najszybciej

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu. Jak najszybciej

6 sierpnia 2025, 13:35
Źródło:
CNN

Europejskie lasy coraz słabiej pochłaniają dwutlenek węgla. Jak wynika z badań międzynarodowego zespołu naukowców, wynika to z szeregu czynników, w tym zwiększonego wylesiania czy fal upałów. Utrata zdolności magazynowania dwutlenku węgla może utrudnić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europa traci jeden z najważniejszych "pochłaniaczy" dwutlenku węgla

Europa traci jeden z najważniejszych "pochłaniaczy" dwutlenku węgla

6 sierpnia 2025, 8:54
Źródło:
PAP, GFZ

Poniedziałkowa ulewa w chińskim mieście Dongguan doprowadziła do gwałtownej powodzi, która niemal całkowicie sparaliżowała miasto. Służby ratownicze przez wiele godzin walczyły z żywiołem, ewakuując poszkodowanych i udrażniając zatopione arterie komunikacyjne.

Po ulewie stanęło miasto. Kierowcy zostali uwięzieni w autach

Po ulewie stanęło miasto. Kierowcy zostali uwięzieni w autach

6 sierpnia 2025, 12:15
Źródło:
Reuters

W ciągu ostatniego roku w dwóch z trzech regionów Wielkiej Rafy Koralowej odnotowano największy spadek pokrycia żywymi koralowcami w historii. W 2024 roku ten wyjątkowy region doświadczył rekordowej fali upałów morskich. Badacze obawiają się, że rok 2025 podtrzyma ten trend.

Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

6 sierpnia 2025, 11:35
Źródło:
Reuters, Australian Institute of Marine Science

Trąba powietrzna pojawiła się w poniedziałek w Mongolii Wewnętrznej w Chinach. Według naocznych świadków zdarzenia, wydłużony lejek przypominał nieco "złotego smoka". Niespokojna aura nawiedziła nie tylko tę prowincję.

"Złoty smok" zawirował i wzniósł się w niebo

"Złoty smok" zawirował i wzniósł się w niebo

5 sierpnia 2025, 18:05
Źródło:
Reuters, The Express Tribune

Kilka dni po weekendowym trzęsieniu ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych odnotowano kolejny wstrząs. Odczuli go mieszkańcy wielu miast, w tym Nowego Jorku.

Kolejne trzęsienie ziemi w USA

Kolejne trzęsienie ziemi w USA

5 sierpnia 2025, 20:21
Źródło:
CBC News

Australijscy naukowcy odkryli, że niektóre gatunki jaszczurek żyjące na kontynencie wyewoluowały ciekawy sposób na ochronę przed jadem węży. Jest on bliźniaczo podobny do tego, który wykształciły miodożery żywiące się kobrami. Co więcej, okazuje się, że wyniki badań nad gadami mogą pomóc także ludziom.

Jaszczurka z supermocą. Jest odporna na jad węży

Jaszczurka z supermocą. Jest odporna na jad węży

5 sierpnia 2025, 19:49
Źródło:
University of Queensland

Co najmniej cztery osoby nie żyją, a 50 pozostaje zaginionych w wyniku powodzi błyskawicznej, jaka nawiedziła północny indyjski stan Uttarakhand. W najbardziej poszkodowanych wioskach na Pogórzu Himalajskim trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza z udziałem armii. Zdaniem ekspertów z powodu zmian klimatu gwałtowne zjawiska w tym regionie występują coraz częściej.

Lawina błotna zeszła na wioskę. Są ofiary śmiertelne

Lawina błotna zeszła na wioskę. Są ofiary śmiertelne

5 sierpnia 2025, 15:04
Źródło:
Reuters, BBC

Burza Floris, która w poniedziałek wyrządziła szkody na Wyspach Brytyjskich, dotarła we wtorek do Skandynawii. W Danii i Szwecji odwołano wiele połączeń kolejowych i promowych. W tym drugim kraju kilka tysięcy mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Burza Floris dotarła do kolejnych krajów

Burza Floris dotarła do kolejnych krajów

5 sierpnia 2025, 16:31
Źródło:
PAP

Biolodzy z Kuby i Wielkiej Brytanii rozpoczęli program ratowania ślimaków kubańskich, uznawanych za jedne z najpiękniejszych na świecie. Ich wielokolorowe muszle są bardzo pożądane przez kolekcjonerów. Zdaniem ekspertów kwitnący w sieci handel stworzył zagrożenie wyginięcia tego wyjątkowego gatunku.

Są tak piękne, że mogą przez to wyginąć

Są tak piękne, że mogą przez to wyginąć

5 sierpnia 2025, 13:22
Źródło:
BBC, PAP

Zoo w duńskim Aalborgu zaapelowało o przynoszenie małych zwierząt domowych, które będą mogły posłużyć jako pokarm dla żyjących tam drapieżników. Zaznaczono, że chodzi o zwierzęta, które z jakichś powodów muszą zostać uśpione, pomysł wywołał jednak duże emocje.

Zoo prosi o przynoszenie zwierząt domowych, by karmić drapieżniki

Zoo prosi o przynoszenie zwierząt domowych, by karmić drapieżniki

5 sierpnia 2025, 10:53
Źródło:
tvn24.pl, Guardian