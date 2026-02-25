Prognozowane temperatury w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

W okresie prognozy znajdziemy się pod wpływem rozbudowującego się wału wyżowego, ciągnącego się od północnej Afryki, przez Morze Śródziemne, Europę Środkową i dalej na północ Rosji. Najbliższej nocy Polska będzie jeszcze po jego wschodniej stronie. Przeważać ma, głównie na wschodzie kraju, napływ chłodniejszych mas powietrza z północy. Przy nocnych rozpogodzeniach spowoduje to dość znaczne spadki temperatury do nawet -7 stopni Celsjusza, a w rejonie górskim nawet poniżej -10 st. C.

W ciągu dnia wał wyżowy przemieszczał się będzie dalej na wschód, a przeważająca część kraju znajdzie się po jego zachodniej stronie. Spowoduje to napływ cieplejszych mas powietrza z południowego zachodu. Na niebie pojawią się chmury zwiastujące ocieplenie, czyli wysokie cirrusy, a temperatury maksymalne w zachodniej Polsce osiągną 13-14, lokalnie nawet 15 st. C.

Jeszcze cieplej będzie w piątek i sobotę. Wtedy znajdziemy się w osi klina ciepła, a do Polski zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Temperatury maksymalne na południowym zachodzie osiągną 16-18 st. C. W kolejnych dniach cały czas będziemy w cieplejszej cyrkulacji i przeważnie w pogodnym obszarze podwyższonego ciśnienia. Jedynie o północną część kraju zahaczą końcówki stref frontowych - w piątek ciepły front, po którym nastąpi znaczne ocieplenie, a w niedzielę (czyli pierwszy dzień meteorologicznej wiosny) front chłodny, niosący nieznaczne ochłodzenie.

W rejonie górskim oraz na północnym wschodzie kraju utrzymuje się znaczna pokrywa śnieżna. W połączeniu z ociepleniem spowoduje ona powstawanie kolejnych, lokalnych rozlewisk i podtopień związanych ze spływem wód opadowo-roztopowych. Dodatkowym utrudnieniem będą zjawiska lodowe występujące na rzekach.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek w całym kraju przyniesie pogodne niebo, z nielicznymi chmurami piętra wysokiego. Przed południem zachmurzenie we wschodniej Polsce może być przejściowo większe, a w drugiej połowie dnia więcej chmur ma pojawić się na Pomorzu. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 6-9 st. C w regionach centralnych, do lokalnie 15 st. C w zachodniej Polsce. Południowy wiatr okaże się przeważnie umiarkowany, w górach i na wybrzeżu okresami dość silny, z porywami rozwijającymi prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

W piątek w przeważającej części kraju ma być pogodnie, jedynie w północnej Polsce może być przejściowo więcej chmur. Temperatura maksymalnie wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 17, lokalnie 18 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Pogoda na weekend

Sobota na północy kraju upłynie pod znakiem pochmurnego nieba ze słabymi, lokalnymi opadami deszczu. W centrum i na południu dzień zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą od 7 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centralnej Polsce, do lokalnie 17-18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

W przeważającej części kraju prognozowana jest pochmurna niedziela, a na Pomorzu może padać słaby deszcz. Tylko na południowym wschodzie w dalszym ciągu ma być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podlasiu, poprzez 12 st. C w centrum, do lokalnie 15-16 st. C na południowym wschodzie. Powieje zachodni wiatr - od umiarkowanego na wschodzie do dość silnego w zachodniej Polsce.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek na wschodzie i w centrum kraju wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Na zachodzie niebo ma być pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie po 10-12 st. C w pozostałej części kraju. Z kierunków zmiennych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

