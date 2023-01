Pogoda na 5 dni. Ciepło wciąż będzie do nas płynąć. Uwaga na silniejsze porywy wiatru

Co przyniesie pogoda w kolejnych dniach? Do naszego kraju wciąż napływać będą cieplejsze masy powietrza, czego konsekwencją może być temperatura rzędu 8-9 stopni Celsjusza. Prognozowane są także opady deszczu. Chwilami porywy wiatru mogą być silniejsze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem głębokiej zatoki związanej z niżem znad Morza Północnego, ze strefą okludujących się frontów atmosferycznych, które obejmą zachodnią część kraju, przynosząc pochmurną, wietrzną aurę oraz opady deszczu. Z południowego zachodu napływać będzie ciepła masa powietrza polarnego morskiego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Dni z silniejszym wiatrem

Środa przyniesie nam pochmurną aurę z niewielkimi rozpogodzeniami na południu i w centrum kraju. Nad ranem lokalnie na Podkarpaciu spodziewane są zanikające opady. W drugiej części dnia strefa deszczu z umiarkowanymi opadami wkroczy nad zachodnie regiony i będzie przemieszczać się w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 7/8 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie umiarkowany, ale na zachodzie i północy jego porywy mogą być silniejsze - do 30-40 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu może wiać jeszcze bardziej - do 50-60 km/h.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Prognozowane są słabe opady deszczu - nad ranem jeden front przejdzie przez wschodnie regiony kraju, a w drugiej części dnia kolejna strefa opadów przemieści się na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie. Na zachodzie w porywach może być silny i rozpędzać się do 50-70 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba oraz opadów deszczu. Niewielkie rozpogodzenia mają szansę pojawić się na zachodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam duże i całkowite zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na południu i zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i w porywach dość silny wiatr.

W niedzielę możemy spodziewać się pochmurnego nieba oraz opadów deszczu. Nieznacznie rozpogadzać może się jedynie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na południu i zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i w porywach dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl