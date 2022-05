Będzie blisko upału. Prognoza pogody na najbliższe dni

Gorące powietrze napłynie do Polski w środku następnego tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 28 stopni Celsjusza. Najbliższe dni zapowiadają się na ogół słonecznie, burz spodziewamy się w piątek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Poniedziałek zapowiada się słonecznie. Jedynie w Karpatach możliwe są burze z opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru 60 -80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków wschodnich.

W środku tygodnia zrobi się gorąco, nawet 28 stopni

Na ogół słonecznie w całym kraju zapowiada się również wtorek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

W środę w północnych regionach pojawią się przelotne opady deszczu. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Czwartek na południu zapowiada się słonecznie, a na pozostałym obszarze kraju może przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w strefie brzegowej w porywach będzie rozpędzać się do 70 km/h.

Piątek z burzami

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-30 l/mkw. i w porywach powieje z prędkością 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl