Aż 26 stopni i szybkie ochłodzenie. Szczególnie odczują je mieszkańcy tych regionów

Kulminacja fali ciepła przypadnie na pierwszego czerwca. Już w piątek i w weekend w całej Polsce będzie o kilka stopni chłodniej. Temperatura osiągnie najniższe wartości w północnych regionach, a na Wybrzeżu będzie odczuwalne mniej niż 10 stopni Celsjusza. Słoneczna aura jednak nas nie opuści.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu znad Wysp Brytyjskich Wiola, w strumieniu umiarkowanie ciepłej masy powietrza polarnego znad Atlantyku - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W środę będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 22-23 st. C do 24-25 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby, tylko na Wybrzeżu nieco silniejszy.

Chłodniej na początku czerwca

Następnego dnia na aurę na północy Polski wpłynie strefa mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego, która nie przyniesie jednak opadów, a zaznaczy się strefą większego zachmurzenia oraz napływem chłodniejszej masy powietrza znad Skandynawii.

W efekcie tego od piątku w całym kraju prognozowane jest kilkustopniowe ochłodzenie - tłumaczy synoptyk. Szczególnie wyraźnie odczują je mieszkańcy nadmorskich miejscowości, gdzie w piątek temperatura odczuwalna, z powodu napływu chłodnego powietrza i dość silnego wiatru, wyniesie zdecydowanie poniżej 10 st. C. W nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę ponownie możliwe są przygruntowe przymrozki, zwłaszcza w północnych regionach.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Czwartek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Umiarkowane zachmurzenie pojawi się w północnych regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje, północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek zapowiada się na ogół pogodnie. Więcej chmur będzie na południowym wschodzie kraju i tam możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, a na obszarach podgórskich niewykluczone, że pojawią się burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie w większości kraju pogodną aurę, na południu i w centrum będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na zachodzie kraju. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela w całej Polsce okaże się słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl