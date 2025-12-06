Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na pięć dni: gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?

|
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Nadchodzące dni przyniosą spore ocieplenie. W połowie tygodnia termometry mogą pokazać lokalnie nawet 15 stopni Celsjusza. W wielu regionach pojawi się też deszcz.

Niedziela będzie ostatnim dniem z typowo jesienną, "zgniłą" pogodą. Nadal pozostajemy w słabo gradientowym obszarze (potocznie określanym jako "rozmyte pole baryczne"), pomiędzy silnym wyżem znad Rosji, a rozległym układem niżowym znad Atlantyku, zbliżającym się wraz z systemem frontów atmosferycznych do Wielkiej Brytanii. W dalszym ciągu zalega w naszym rejonie umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarne. Niewielki przepływ powietrza oraz wpływ klina wyżu nadal skutecznie blokują swobodny przepływ mas z Europy Zachodniej, sprzyjając utrzymywaniu się znacznej wilgoci w naszym rejonie. Dodatkowo na wschodzie Polski bardzo powoli przemieszczać się będzie w kierunku północno-wschodnim, niemal stacjonarnie, mało aktywny front atmosferyczny, który jeszcze dodaje wilgoci.

Idzie ocieplenie. Lokalnie może być nawet 15 stopni

Kiedy nastąpi wymiana mas powietrza? Już w poniedziałek wspomniany wcześniej niż atlantycki obejmie również Polskę. Zmieni się wyraźnie cyrkulacja powietrza na zachodnią. Napłynie jeszcze cieplejsze, świeże powietrze, którego obszarem źródłowym jest ciepły, środkowy Atlantyk. W dalszym ciągu będzie sporo chmur. Przez Polskę przejdą z zachodu na wschód strefy frontowe z opadami deszczu. Zwiększy się dynamika w atmosferze - będzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń, inwersje przyziemne zanikną, a wraz z nimi i zamglenia, mgły oraz nisko zawieszone chmury.

Najcieplejszym dniem nadchodzącego tygodnia będzie środa, gdzie na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 12-14 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 15 st. C. Wówczas anomalia temperatury okaże się bardzo wysoka, przekroczy 10 stopni w porównaniu do średniej wieloletniej.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie w przeważającej części kraju duże i całkowite zachmurzenie oraz zamglenia. Nad ranem i ponownie wieczorem spodziewane są lokalne mgły. Dodatkowo na wschodzie możliwe są bardzo słabe opady deszczu lub mżawki do 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na północnym zachodzie lokalnie wystąpi słaby, przelotny deszcz. Większe przejaśnienia możliwe są od południowego zachodu w kierunku centrum. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, okresami zmienny; przeważnie będzie słaby do umiarkowanego na zachodzie kraju.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu do 5 l/mkw., które przemieszczać się będą od zachodu w głąb kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę ze słabymi do okresowo umiarkowanymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 50-60 km/h. 

Pogoda na środę i czwartek

W środę czeka nas duże i całkowite zachmurzenie na północy i wschodzie kraju z okresowo występującymi słabym opadami deszczu do 3-4 l/mkw. Większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia spodziewane są w centrum i na południowym zachodzie Polski. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12-14 st. C. Lokalnie może być nawet 15 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany.  Na czwartek prognozuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszcz w przeważającej części kraju. Padać nie powinno na południowym zachodzie, gdzie zachmurzenie okaże się umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 9-10 st. C w pozostałej części kraju. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany do dość silnego. Na Wybrzeżu będzie silny i rozpędzi się w porywach do 50-70 km/h

Klatka kluczowa-80388
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Ślisko i niebezpiecznie. IMGW wydał alarmy
Prognoza
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
Świat
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
Świat
Mgła na lotnisku w Krakowie
Mgła w Krakowie. Przekierowane loty
Polska
Erupcja wulkanu Pinatubo, Filipiny, 12.06.1991 r. Zdjęcie wykonane w pobliskiej bazie lotniczej Clark
Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
Agnieszka Stradecka
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
Świat
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
Prognoza
Silny wiatr
W Mikołajki miejscami przyda się parasol
Prognoza
Pchła, skóra
Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
Nauka
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Noc będzie pochmurna, miejscami deszczowa
Prognoza
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom
Świat
Foka wskoczyła do nowozelandzkiego baru
"O mój Boże, co mamy zrobić?"
Świat
Puma
"To niesamowite, że mieliśmy pumę w mieście"
Świat
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
Prognoza
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
Świat
Latarnia morska Portland Head w Cape Elizabeth, Maine, USA
"Jeden z najszybciej ocieplających się regionów na świecie"
Świat
Jedna z gęsi w parku w Royse City w Teksasie
Poturbowały ją gęsi, w ciężkim stanie trafiła do szpitala
Świat
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
WARSZAWA
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
Świat
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
Polska
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Zimny Księżyc na waszych zdjęciach
Polska
Zima, mgła
Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
To będzie pochmurny, ale ciepły grudniowy dzień
Prognoza
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. Wiele województw z ostrzeżeniami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w okolicach Dayton w Nevadzie
Trzęsienie ziemi, którego nie było. "Nigdy nie mieliśmy takiego fałszywego alarmu"
Świat
Deszcz, noc, ulewny deszcz
Czeka nas pochmurna i mglista noc
Prognoza
Ozzy to pies z najdłuższym językiem na świecie
Ten pies ma najdłuższy język na świecie
Świat
Wylesianie w Indonezjii
Zginęło już ponad 800 osób. Katastrofa bardziej zabójcza przez wylesianie?
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom