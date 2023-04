Pogoda na 5 dni. Przed nami duży spadek temperatury. Będzie mróz i śnieg

Prognoza pogody na pierwsze dni kwietnia nie daje nadziei na wiosenne ciepło. Po weekendzie temperatura w całej Polsce znacząco spadnie, w części kraju w najcieplejszych chwilach będzie panować lekki mróz. Pojawią się opady śniegu i silne porywy wiatru.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu, wschodzie i w centrum Polski pojawią się opady deszczu. Miejscami, szczególnie w pasie od Podlasia, przez środkową część kraju, po Dolny Śląsk spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Warmii do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, umiarkowany, okresami silniejszy. W północnej części kraju możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę.

Śnieg i lekki mróz

Poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. W Tatrach i Beskidach wystąpią opady śniegu, może spaść do 20 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, północy wiatr.

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. We wschodnich regionach przelotnie popada śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku północnym.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Wzrost temperatury w drugiej połowie tygodnia

Pochmurno, ale z przejaśnieniami, będzie również w środę. Opady śniegu pojawią się na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Na czwartek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Podkarpaciu wystąpią przelotnie opady śniegu, a w rejonie Śląska oraz w centrum kraju popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z północy powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

