Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Duża zmiana pogody tuż-tuż

Deszcz, wiosna, Kraków
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Dominacja wyżowej pogody nad naszym krajem powoli dobiega końca. Już w weekend nad nasz kraj nadciągną wilgotne, chłodniejsze masy powietrza polarnego. Spowoduje to spore spadki temperatury.

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia rozciągniętego od Atlantyku, przez Francję i Niemcy, po Finlandię. Tylko o krańce wschodnie kraju wciąż ociera się front atmosferyczny związany z niżem znad Rosji. Chłodne powietrze zalegające nad krajem będzie od zachodu lekko wypychane przez łagodniejsze masy płynące znad południowo-zachodniej Europy. Temperatura na południowym zachodzie kraju może przekroczyć lokalnie 20 stopni.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się dość pogodnie. W północno-zachodnich oraz wschodnich regionach pojawi się więcej chmur, a na Lubelszczyźnie może przelotnie padać. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centralnej Polsce, do 20-21 st. C na południowym zachodzie. Na ogół północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. W niedzielę sucha blokada wyżowa zostanie częściowo sforsowana przez niż północnoatlantycki, który obejmie chmurami i deszczem zachodnią połowę Polski Opady mogą tam sięgać 10-20 litrów na metr kwadratowy. Front pchany będzie przez masy chłodnego powietrza polarnego, więc temperatura na zachodzie spadnie - na Pomorzu termometry wskażą 12 st. C. Nad wschodnią połową kraju utrzyma się klin ciepła, stąd temperatura wzrośnie do nawet do 19 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-368282
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie na zachodzie, południu i w centrum kraju dość obfite opady deszczu do 10-20 l/mkw. Podobna aura czeka nas w poniedziałek - tylko na północnym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia. W innych regionach spodziewane są opady deszczu do 5-10 l/mkw., stopniowo zanikające na północnym zachodzie. Ciepło wycofa się znad Polski, a w jego miejsce wleje się masa chłodnego powietrzą polarnego znad północnej Rosji. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C w centralnych regionach do 12-13 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek rozpychający się nad Północnym Atlantykiem wyż sięgnie Polski i odsunie deszczowe chmury. Niebo rozpogodzi się, ale jednocześnie wyż utrzyma w połowie tygodnia północną cyrkulację powietrza, tym samym nie odnotujemy wzrostów powyżej 15 stopni.

Wtorek na północy zapowiada się pogodnie. W innych regionach wystąpi więcej chmur, a na południu możliwy będzie słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany. Środa upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia, przeważnie małego i umiarkowanego. Tylko na południu chmur może być więcej i okresowo popada niewielki deszcz do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą od 12 st. C na Podkarpaciu, poprzez 14 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-368315
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Laiotz/Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
Wzburzone wody Atlantyku
Załamanie się kluczowego dla Europy systemu? Co mówią analizy
Nauka
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży
Świat
Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Karambol na ponad 70 pojazdów. Pomogła lokalna społeczność
Świat
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
Świat
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
Ciekawostki
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
Świat
