Prognoza Pogoda na 5 dni. Duża zmiana pogody tuż-tuż Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia rozciągniętego od Atlantyku, przez Francję i Niemcy, po Finlandię. Tylko o krańce wschodnie kraju wciąż ociera się front atmosferyczny związany z niżem znad Rosji. Chłodne powietrze zalegające nad krajem będzie od zachodu lekko wypychane przez łagodniejsze masy płynące znad południowo-zachodniej Europy. Temperatura na południowym zachodzie kraju może przekroczyć lokalnie 20 stopni.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się dość pogodnie. W północno-zachodnich oraz wschodnich regionach pojawi się więcej chmur, a na Lubelszczyźnie może przelotnie padać. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centralnej Polsce, do 20-21 st. C na południowym zachodzie. Na ogół północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. W niedzielę sucha blokada wyżowa zostanie częściowo sforsowana przez niż północnoatlantycki, który obejmie chmurami i deszczem zachodnią połowę Polski Opady mogą tam sięgać 10-20 litrów na metr kwadratowy. Front pchany będzie przez masy chłodnego powietrza polarnego, więc temperatura na zachodzie spadnie - na Pomorzu termometry wskażą 12 st. C. Nad wschodnią połową kraju utrzyma się klin ciepła, stąd temperatura wzrośnie do nawet do 19 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie na zachodzie, południu i w centrum kraju dość obfite opady deszczu do 10-20 l/mkw. Podobna aura czeka nas w poniedziałek - tylko na północnym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia. W innych regionach spodziewane są opady deszczu do 5-10 l/mkw., stopniowo zanikające na północnym zachodzie. Ciepło wycofa się znad Polski, a w jego miejsce wleje się masa chłodnego powietrzą polarnego znad północnej Rosji. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C w centralnych regionach do 12-13 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek rozpychający się nad Północnym Atlantykiem wyż sięgnie Polski i odsunie deszczowe chmury. Niebo rozpogodzi się, ale jednocześnie wyż utrzyma w połowie tygodnia północną cyrkulację powietrza, tym samym nie odnotujemy wzrostów powyżej 15 stopni.

Wtorek na północy zapowiada się pogodnie. W innych regionach wystąpi więcej chmur, a na południu możliwy będzie słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany. Środa upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia, przeważnie małego i umiarkowanego. Tylko na południu chmur może być więcej i okresowo popada niewielki deszcz do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą od 12 st. C na Podkarpaciu, poprzez 14 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com