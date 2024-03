Kolejne dni zapowiadają się coraz cieplej - termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. Nie we wszystkich częściach kraju wyższa temperatura będzie szła jednak w parze ze słoneczną pogodą. Sprawdź, co w najbliższej przyszłości czeka nas w pogodzie.

W środę na ogół będzie słonecznie, jedynie w centrum i na Mazurach może popadać bardzo słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami rozwijający w porywach prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Miejscami porywy przekroczyć mogą 60 km/h.

Prognoza temperatury na okres 25-29.03 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej spodziewane są burze z opadami do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru sięgającymi 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Roztoczu Lubelskim. Umiarkowany wiatr z kierunków południowych okresami okaże się silniejszy.

Niebo nad Polską będzie w piątek zachmurzone w zmiennym stopniu. Na Pomorzu popadać może przelotny deszcz. Termometry wskażą od 12 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południa i zachodu.

Prognoza opadów na okres 25-29.03 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Temperatura maksymalnie wyniesie w ciągu dnia od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnym deszczem. W strefie frontowej, od Podlasia przez centrum po Śląsk, mogą wystąpić burze z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu, okresami silniejszy.

Źródło: tvnmeteo.pl