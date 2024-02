Pogoda na 5 dni. Ciepło nas nie opuści. Co z opadami?

Kolejne dni przyniosą nam stosunkowo łagodną, mało zimową aurę. Niebo będzie pochmurne, a z chmur bardzo często będzie padał deszcz. Na termometrach zobaczymy miejscami nawet 14 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami od 1 do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni i wschodni, w strefie brzegowej okresami silniejszy.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a miejscami może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Rzeszowszczyźnie i 13 st. C na Roztoczu Lubelskim. Wiatr wiejący z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Wtorek w północnej i wschodniej Polsce zapowiada się pochmurno i deszczowo. W pozostałych regionach niebo będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury, ale niebo ma się przejaśniać. W zachodniej części kraju może popadać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie w zachodnich regionach nieco silniejszy.

W czwartek na zachodzie kraju zapanuje duże zachmurzenie z opadami deszczu. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne, a momentami dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany, za zachodzie silniejszy wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps,as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl