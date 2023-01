"Przebudowa pola barycznego" nad Polską. Głęboki niż Nicolas przyniesie opady śniegu, możliwe zawieje

Kiedy spadnie śnieg? W nadchodzących dniach pogodę w Polsce będą kształtowały dynamiczne niże. Przyniosą opady śniegu miejscami przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Powieje też silniejszy wiatr, który miejscami może spowodować powstanie zawiei śnieżnych.

Nad Polską rozpoczęła się przebudowa pola barycznego - poinformował w niedzielę synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dość długa dominacja układów wysokiego ciśnienia w regionie zostanie nadchodzącej nocy przerwana. Oznacza to, że rządy w pogodzie nad Polską na kilka dni obejmą niże, dynamicznie przemieszczające się znad północnego Atlantyku, przez Skandynawię i Bałtyk, w kierunku północno-zachodniej Rosji.

Pogoda na 5 dni. Idzie śnieg

W ciągu najbliższej doby nad nasz kraj wepchnięte zostaną fronty atmosferyczne, które przemieszczając się z północnego zachodu na południowy wschód przyniosą opady śniegu, stopniowo przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Miejscami mogą być dość intensywne. Głęboki niż Nicolas sprowadzi do nas także porywisty wiatr, który miejscami towarzysząc opadom śniegu może powodować zawieje śnieżne.

Ciśnienie nadchodzącej nocy spadnie o kilkanaście hektopaskali. Z północnego zachodu napłynie do nas umiarkowanie chłodne i wilgotne powietrze polarne-morskie.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przyniesie przemieszczające się z północnego zachodu na południowy wschód opady mokrego śniegu. Spadnie go do 3-5 centymetrów śniegu, lokalnie 5-10 cm. Opady te przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północnym zachodzie Polski, w drugiej części dnia, wystąpią przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna osiągnie od 1 stopnia Celsjusza w regionach wschodnich, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu porywy osiągną do 80 km/h. We wschodniej część kraju lokalnie możliwe są zawieje śnieżne.

Prognozowana temperatura w dniach 30.01-03.02 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek na południowym wschodzie kraju popada słaby śnieg do 3 cm i śnieg z deszczem, natomiast na zachodzie i północy deszcz o sumie 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami, ale bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany.

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu i śniegu z deszczem do 3 cm. Na zachodzie pojawi się deszcz, spadnie go do 3-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, który w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 30.01-03.02 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się na ogół pochmurny. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego zachodu.

Na piątek synoptycy prognozują na ogół pochmurną aurę. Okresami popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w dniach 30.01-03.02 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl