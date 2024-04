Czekają nas opady - i to obfite. Lepiej nie rozstawać się z parasolem

Lodowate powietrze ogarnęło Polskę, a w niektórych regionach kraju nawet sypnęło śniegiem. Z nieprzyjemną stroną kwietnia będziemy mieć do czynienia także w nadchodzącym tygodniu. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na 5 dni.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno. Na północy i wschodzie kraju pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w niektórych miejscach także samego śniegu. Opady te będą słabe. Śnieg spadnie również w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni i zachodni.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ale nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr z kierunków zmieniających się powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na 5 dni

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W całym kraju spadnie od 5 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Śląsku do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. W północnych regionach opady okażą się obfite, spadnie tam do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale opady deszczu też się pojawią. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu do 15 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany południowo-zachodni, wiatr.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

