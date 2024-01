Cyklon Gertruda i antycyklon Corvin namieszają w pogodzie

W prognozie pogody na najbliższe dni w wielu regionach kraju widać opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Nie zabraknie rozpogodzeń i słonecznych chwil, będzie dokuczać nam jednak silny wiatr.

- Pogodę w Polsce w ciągu nadchodzącej doby będzie kształtował cyklon (niż) Gertruda, który przemieszczając się nad naszym krajem, wraz z systemem frontów atmosferycznych, sprowadzi opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, lokalnie marznący - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Warunki do podróżowania w wielu regonach kraju będą bardzo trudne. Opady spowodują gołoledź oraz oblodzenie dróg. Początkowo z zachodu i południowego zachodu do naszego kraju będzie napływać ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

- W czwartek za frontem ponownie spłyną do nas chłodniejsze masy powietrza z północnego zachodu, a kraj zacznie się stopniowo dostawać pod wpływ antycyklonu (wyżu Corvin), który przesunie się znad Atlantyku nad Europę Zachodnią i w następnych dniach leniwie przemieści się na wschód kontynentu - dodał synoptyk. Jak wyjaśnił, przez swój atlantycki charakter, wyż nie przyniesie bezchmurnego i słonecznego nieba, ale odepchnie od naszych granic opady i sprowadzi wiele rozpogodzeń, zwłaszcza w dzielnicach południowych.

Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

Czwartek na Pomorzu zapowiada się dość pogodnie, a w pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Mazury i północne Podlasie pojawią się opady śniegu. Na obszarze od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze ,po pozostałą część Podlasia wystąpią opady śniegu z deszczem, natomiast na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Mazurach i Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków zachodnich.

Piątek w całej Polsce przyniesie dość pogodną aurę. Więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie kraju i Pomorzu, a słabe opady śniegu okresowo mogą pojawiać się w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać zachodni i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

W sobotę w południowych regionach będzie pogodnie, a w pozostałej części kraju dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na obszarze od Pomorza Gdańskiego, przez Mazury, po Podlasie wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od -1 st. C na północnym wschodzie i w centrum Polski do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Na niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na Pomorzu okaże się silniejszy i w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Kolejne opady

W poniedziałek na wschodzie kraju wypogodzi się. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, na ogół umiarkowany, na północy i zachodzie dość silny w porywach, do 50-70 km/h. W górach i na Wybrzeżu możliwe są porywy wiatru osiągające prędkość powyżej 90 km/h.

