Jak długo Dawid będzie mieszał w pogodzie? Sprawdź prognozę na 5 dni

Kolejne dni przyniosą zmianę pogody. Rządzący aurą cyklon Dawid będzie dalej przynosił nam wysokie temperatury, ale i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. W prognozach widać jednak napływ chłodniejszego powietrza, a wraz z nim uspokojenie się pogody.

W ciągu najbliższej doby pogodę w przeważającej części kraju kształtował będzie przemieszczający się nad Polską cyklon (układ niżowy) Dawid - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Związana z nim strefa frontu atmosferycznego przynosi ze sobą opady deszczu, a miejscami burze. Dopiero w drugiej części dnia na zachodzie Polski zaznaczy się wpływ wyżu znad Atlantyku. Zalegające przed frontem ciepłe powietrze będzie stopniowo wypierane przez chłodniejsze masy napływające z północnego zachodu, przynosząc kilkustopniowe ochłodzenie.

W środę tylko wschodnia część kraju pozostanie jeszcze w cieplejszym powietrzu. W kolejnych dniach atlantycki wyż powoli będzie się przemieszczał nad kontynent, umacniając swoją pozycję nad Polską i wypychając opady poza nasze granice. Wyż w dalszym ciągu sprowadzał będzie do nas chłodne powietrze znad oceanu. W dalszej perspektywie czekają nas zatem nieco chłodniejsze, ale pogodne i słoneczne dni.

Prognoza temperatury w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na środę

W środę w zachodnich regionach kraju będzie pogodnie, ale w pozostałej części Polski spodziewane jest duże i umiarkowane zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu od 1 do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie kraju mogą pojawić się burze, przynoszące ze sobą opady rzędu 10-30 l/mkw. i porywy wiatru osiągające prędkość dochodzącą do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza w regionach południowych do 24 st. C na Podlasiu i Mazurach. Wiatr z kierunków zmiennych będzie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz silny.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pogodnie, jedynie na wschodzie może przelotnie i słabo popadać deszcz do 5 l/mkw. Na Podlasiu niewykluczone będą pojedyncze burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podlasiu i Mazurach. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na Pomorzu okresami silniejszy.

Pogodna aura towarzyszyć nam będzie również w piątek. Na Podkarpaciu mogą wystąpić słabe opady przelotne do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany.

Prognoza opadów w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w kraju zapanuje słoneczna aura. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, tylko na wschodzie okresami podmuchy będą silniejsze.

W prawie całej Polsce prognozowana jest słoneczna niedziela, tylko na Pomorzu Zachodnim niebo może zasnuć nieco chmur, ale będzie bez opadów. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Początkowo wschodni wiatr będzie skręcał na południowo-zachodni. Okaże się on słaby i umiarkowany, jedynie na Pomorzu okresami silniejszy.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl