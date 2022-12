Co przyniesie końcówka 2022 roku? Pogoda na pięć dni

Co czeka nas w pogodzie drugiego dnia świąt, a także po świętach? W Polsce utrzyma się pochmurna, wilgotna aura, przynosząca ze sobą opady deszczu i śniegu z deszczem. Miejscami spodziewany jest silny, porywisty wiatr. Będzie jednak stosunkowo ciepło - na termometrach zobaczymy nawet do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Poniedziałek, czyli drugi dzień świąt, przyniesie w całym kraju pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Prognozowane są opady do 8 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na Podlasiu rano może spaść także śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr południowo-zachodni i zachodni, w porywach osiągający 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek w kraju zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. We wschodnich regionach i na wybrzeżu mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Okresami jego porywy osiągną 40-70 km/h.

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, a na Pomorzu również deszczu. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu, okresami osiągając w porywach 40-60 km/h.

Prognoza temperatury w dniach 26-30.12 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na północy i w centrum Polski będzie pochmurno z opadami deszczu. w innych regionach niebo okaże się pogodne. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 6 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Piątek przyniesie w województwach północnych przelotny deszcz, ale w pozostałej części Polski będzie pogodnie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognoza opadów w dniach 26-30.12 ventusky.com

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl