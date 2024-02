Jest i będzie ciepło. Jak bardzo? Pogoda na 5 dni

Niespotykane jak na luty ciepło nie opuści nas w ciągu najbliższych dni. Temperatura wszędzie będzie dodatnia, a w części kraju zbliży się nawet do 15 stopni Celsjusza. W prognozie pogody na 5 dni widać także dużo chmur i opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Na pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie wpływać rozległy obszar obniżonego ciśnienia znad Europy Północnej. W nocy jeszcze na wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu, związane z odsuwającym się frontem atmosferycznym. W ciągu dnia od zachodu wkroczy do Polski kolejna strefa frontowa, z opadami deszczu przemieszczającymi się w głąb kraju. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Czwartek w większości kraju zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. Bez opadów, za to z rozpogodzeniami, będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 9 st. C w Łodzi i Warszawie, do 11 st. C w Krakowie. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, na ogół umiarkowany, jednak na południu w porywach dość silny. W górach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.

W piątek na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie pochmurno z opadami deszczu. W zachodnich i północnych regionach zachmurzenie będzie duże, ale z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr. Tylko na Wybrzeżu może być on w porywach dość silny

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia z opadami deszczu głównie w zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na przeważającym obszarze Polski będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Jedynie na północy powieje dość silnie, z kierunku północnego.

W niedzielę w prawie całym kraju zrobi się dość pogodnie. Tylko na wschodzie zachmurzenie będzie duże i okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby, południowy wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W poniedziałek nawet 14 stopni

Poniedziałek przyniesie duże oraz całkowite zachmurzenie. Opady deszczu pojawią się we wschodniej i środkowej Polsce. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

