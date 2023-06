Impulsów do rozwoju burz nie zabraknie. Czekają nas trudne dni

NIże będą wpływać na pogodę w Polsce do końca tygodnia. To oznacza opady deszczu, a także burze, które pojawią się w wielu regionach. W drugiej połowie tygodnia znów zacznie płynąć ciepłe powietrze, temperatura w części kraju wzrośnie do 25 stopni Celsjusza.

Polska znajduje się w typowym dla lata rozmytym polu ciśnienia, między wyżami znad północnej części Oceanu Atlantyckiego oraz Rosji a niżami znad południowej i południowo wschodniej Europy. Nad krajem zalega front atmosferyczny, w masie powietrza polarnego umiarkowanie chłodnego. Front ten ma słabo oddziaływać na pogodę w nocy z wtorku na środę, ale uaktywni się w ciągu dnia, dając impuls do rozwoju chmur burzowych w południowych i środkowych regionach kraju - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Środa przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i w centrum pojawią się burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w środkowej części kraju, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, z porywami do 70-80 kilometrów na godzinę.

Ocieplenie w drugiej połowie tygodnia

Następnego dnia front z chmurami burzowymi przemieści się w kierunku północnym, niosąc ze sobą burze również nad Pomorze, Warmię i Mazury. Letnie układy niskiego ciśnienia z południa wtłoczą nieco więcej wilgoci na Polskę w cieplejszym powietrzu sunącym z południa. Do końca tygodnia kraj pozostanie pod wpływem płytkich niżów, w zachmurzeniu kłębiastym z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami z gradem - zapowiada synoptyk.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw., a w centrum i na północy wystąpią też burze z gradem i silnym wiatrem rozpędzającym się w porywach do 70-90 km/h. Na ogół bez opadów będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na północnym wschodzie, 21 st. C w środkowej Polsce, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych i zachodnich, słabo i umiarkowanie.

Na piątek również prognozowane jest umiarkowane i duże kłębiaste zachmurzenie. Przeważnie bez opadów dzień upłynie w centrum kraju, a poza tym pojawią się przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw., na północy również zagrzmi i pojawi się grad. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C w rejonie Pomorza i Podkarpacia, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C. Będzie wiać północny i zachodni słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz silny, bo w porywach osiągający prędkość do 70-90 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie umiarkowane i duże kłębiaste zachmurzenie, w większości kraju z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw., na wschodzie spadnie do 30 l/mkw. W zachodnich regionach możliwe są burze z gradem., w trakcie których wiatr w porywach sięgnie 70-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich i północnych wiatr będzie wiać słabo i umiarkowanie.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Bez deszczu będzie na północnym zachodzie kraju, poza tym okresami będą pojawiać się opady rzędu 5-20 l/mkw., a na wschodzie pojawią się także burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez, 23 st. C centrum kraju do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl