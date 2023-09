Będzie aż 28 stopni w cieniu. Na horyzoncie widać ochłodzenie - i to znaczne

Na horyzoncie widać ochłodzenie, ale zanim ono nastąpi – przed nami wyjątkowo gorące dni. W środku tygodnia w najcieplejszych miejscach w Polsce zrobi się niemal upalnie, a najniższe wartości wskazywane przez termometry też będą niezwykle wysokie jak na koniec września.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego i pogodnego wyżu Rosi, który rozciąga się od północno-zachodniej Rosji po Francję. Z północnego wschodu napłynęło chłodne powietrze polarne kontynentalne, ale od południa jest ono wypierane przez ciepłe masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego z rejonu Bliskiego Wschodu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Gorące dni

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na północy i zachodzie kraju będzie więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie południowo wschodni, słaby i umiarkowany.

Środa zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu do 28 st. C w centrum kraju. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie.

Czwartek również na obszarze całej Polski będzie słoneczny. Temperatura maksymalna osiągnie od 25 st. C na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju do 28 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Ochłodzenie pod koniec tygodnia

Wyż znad Rosji będzie kształtował aurę do piątku.

- Kraj od północnego zachodu zacznie obejmować wir niżowy znad północnej części Oceanu Atlantyckiego, który wtłoczy z piątku na sobotę chłodny front atmosferyczny z większym zachmurzeniem kłębiastym i niewielkimi przelotnymi opadami deszczu. Gdy w sobotę front przewędruje nad Polską z północy na południe, popłynie za nim chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie - zapowiada synoptyk. Temperatura znacząco spadnie.

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w środkowych regionach, do 28 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach powieje silniejszy wiatr fenowy.

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. W niektórych miejscach, szczególnie na południu, słabo i przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl