Przed nami deszczowe dni. W niektórych regionach poniżej 10 stopni, w innych prawie 20

W tym tygodniu czekają nas dni z dużą ilością chmur i opadów deszczu, a najbardziej mokro zapowiada się środa. Październik będzie kończyć się umiarkowaną temperaturą.

Na pogodę we wtorek wpłynie zatoka związana z niżem Xanthos znad Morza Północnego, ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Przyniesie on duże i całkowite zachmurzenie, a lokalnie na zachodzie kraju także słabe opady deszczu. W godzinach wieczornych do Polski dotrze kolejna strefa frontowa z deszczem. Do Polski napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego znad południowo-zachodniej Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

We wtorek będzie przeważać duże i całkowite zachmurzenie, na zachodzie ze słabymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem w regionach północnych, wschodnich i centralnych wystąpią utrzymujące się do godzin południowych mgły. Na większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centralnej części kraju, do 17-18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, na zachodzie i w centrum umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Środa i czwartek deszczowe

- Kolejne dni upłyną pod znakiem typowo jesiennej aury. Duże zachmurzenie i opady deszczu przeplatać się będą z rozpogodzeniami oraz porannymi mgłami. Temperatura okaże się raczej umiarkowana, bez przymrozków - zapowiada synoptyk.

Środa zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw. Nie będzie padać tylko na krańcach zachodnich, gdzie spodziewane są również rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Czwartek w całym kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, choć wystąpią też rozpogodzenia. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Na początku weekendu mniej opadów

Piątek zapowiada się pochmurno. Pojawią się też opady deszczu, a niebo będzie wypogadzać się w zachodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w środkowych regionach, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie od dużego na północy, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu, do umiarkowanego w południowych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na południu kraju. Z południowego zachodu będzie wiać umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:as,ps

Źródło: tvnmeteo.pl