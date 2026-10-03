Prognoza Ciepło zostanie u nas jeszcze na chwilę. Potem czas na ochłodzenie Damian Zdonek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga

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W okresie prognozy Polska pozostanie pod dominującym wpływem układu wysokiego ciśnienia Borchert znad Rumunii i w strumieniu ciepłej masy powietrza polarnego, które napłynie do nas znad zachodniej oraz południowo-zachodniej Europy.

Pomimo tego, że dominującym układem barycznym jest Borchert, to nad Polską można wyróżnić bardzo płytką zatokę i związaną z nią strefę pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Pomimo małej aktywności, front ten charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną wilgotnością powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery (do wysokości około 500-1000 metrów). To stwarza korzystne warunki do rozwoju silnych zamgleń i mgieł oraz niskiego zachmurzenia przez chmury warstwowe stratus.

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Kolejne dni powinny upłynąć jeszcze bez znaczących zmian w pogodzie, nawet tych na gorsze. Wprawdzie ciśnienie z każdym kolejnym dniem będzie powoli spadać, to jednak rozbudowujący się, początkowo nad Europą Środkową, następnie Bałkanami, układ wyżowy zapewni nam jeszcze kilka pogodnych, słonecznych oraz bardzo ciepłych dni - co najmniej do czwartku.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Zaczynają się przymrozki

W niedzielę o poranku będzie pochmurno. Mogą pojawić się mgły szczególnie w północnej i częściowo centralnej Polsce, a także lokalne przymrozki. Potem zacznie się rozpogadzać. Pogodnie oraz słonecznie będzie głównie na południu, wschodzie i częściowo w centrum. Na północy może pojawić się słaby deszcz do litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 19-20 stopni w centrum kraju, do 21-22, lokalnie nawet 22-23 stopni na południu. Wiatr będzie słaby, z kierunku zachodniego.

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W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przykryje niebo, będzie bezdeszczowo. Słupki rtęci wskażą od 15-16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie. Na wybrzeżu w porywach może zwiększyć swoją siłę.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Temperatura zacznie spadać

Wtorek na przeważającym obszarze kraju okaże się pogodny i słoneczny. Jedynie na północy na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Lokalnie może spaść słaby, przelotny deszcz do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Podlasiu do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie słaby i umiarkowany.

Środa zapowiada się pogodnie i słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków południowo-zachodniego i południowego, słabo oraz umiarkowanie.

W czwartek na wschodzie i w centrum Polski będzie pogodnie i słonecznie. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego, czemu towarzyszyć będą opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, południowo-zachodni do południowego, powieje słabo i umiarkowanie.