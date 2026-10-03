Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ciepło zostanie u nas jeszcze na chwilę. Potem czas na ochłodzenie

|
Czas jesieni
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przez najbliższe dni Polska znajdzie się pod wpływem układów wysokiego ciśnienia, a do kraju napłynął ciepłe masy powietrza. Na horyzoncie widać jednak zmianę pogody, która już w przyszłym tygodniu przyniesie ochłodzenie i deszcz.

W okresie prognozy Polska pozostanie pod dominującym wpływem układu wysokiego ciśnienia Borchert znad Rumunii i w strumieniu ciepłej masy powietrza polarnego, które napłynie do nas znad zachodniej oraz południowo-zachodniej Europy.

Pomimo tego, że dominującym układem barycznym jest Borchert, to nad Polską można wyróżnić bardzo płytką zatokę i związaną z nią strefę pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Pomimo małej aktywności, front ten charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną wilgotnością powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery (do wysokości około 500-1000 metrów). To stwarza korzystne warunki do rozwoju silnych zamgleń i mgieł oraz niskiego zachmurzenia przez chmury warstwowe stratus. 

>>> CZYTAJ TEŻ: Gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach

Kolejne dni powinny upłynąć jeszcze bez znaczących zmian w pogodzie, nawet tych na gorsze. Wprawdzie ciśnienie z każdym kolejnym dniem będzie powoli spadać, to jednak rozbudowujący się, początkowo nad Europą Środkową, następnie Bałkanami, układ wyżowy zapewni nam jeszcze kilka pogodnych, słonecznych oraz bardzo ciepłych dni - co najmniej do czwartku.

Klatka kluczowa-745784
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Zaczynają się przymrozki

W niedzielę o poranku będzie pochmurno. Mogą pojawić się mgły szczególnie w północnej i częściowo centralnej Polsce, a także lokalne przymrozki. Potem zacznie się rozpogadzać. Pogodnie oraz słonecznie będzie głównie na południu, wschodzie i częściowo w centrum. Na północy może pojawić się słaby deszcz do litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 19-20 stopni w centrum kraju, do 21-22, lokalnie nawet 22-23 stopni na południu. Wiatr będzie słaby, z kierunku zachodniego.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przykryje niebo, będzie bezdeszczowo. Słupki rtęci wskażą od 15-16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie. Na wybrzeżu w porywach może zwiększyć swoją siłę.

Klatka kluczowa-745771
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Temperatura zacznie spadać

Wtorek na przeważającym obszarze kraju okaże się pogodny i słoneczny. Jedynie na północy na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Lokalnie może spaść słaby, przelotny deszcz do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Podlasiu do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie słaby i umiarkowany.

Środa zapowiada się pogodnie i słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków południowo-zachodniego i południowego, słabo oraz umiarkowanie.

W czwartek na wschodzie i w centrum Polski będzie pogodnie i słonecznie. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego, czemu towarzyszyć będą opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, południowo-zachodni do południowego, powieje słabo i umiarkowanie.

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodyPolskapogoda
Czytaj także:
Ratownicy TOPR przetransportowali śmigłowcem rannych turystów
Seria groźnych wypadków w Tatrach. Ratownicy apelują
Polska
pociąg dworzec stacja kolejowa paddington london uk wielka brytania transport publiczny tory shutterstock_267986810
Pluskwy wstrzymały ruch pociągów
Świat
Napis "HELP" na dnie jeziora Brenets
Wołanie o pomoc na suchym jeziorze. "Zostaliśmy nieco pominięci"
Świat
Mgła, wczesna jesień
Pół Polski na żółto. Tutaj należy szczególnie uważać
Prognoza
Madrigueras zmaga się z powodzią
Ciało 102-letniej kobiety w zalanym domu
Świat
Upał w Kalifornii
Szykują się na falę upału. Temperatura może przekraczać 40 stopni
Świat
Na plaży pojawiła się mirunga
Pojawiła się na plaży i wywołała niemałą sensację
Ciekawostki
Przymrozki
Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz
Polska
Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii
"Od dawna nie czułem czegoś takiego"
Świat
Gęsta mgła
Gęste mgły. Tutaj należy uważać o poranku
Prognoza
Powódź na Krecie
Groźna pogoda w Grecji. Zalane domy i odwołane promy
Świat
Renifer w Finnmarku na północy Norwegii
Chcą uśmiercić co czwartego renifera w kraju
Świat
Służby zachęcają mieszkańców do zabijania inwazyjnego gatunku ryby
"Prosimy o uśmiercenie tej ryby". Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Świat
Jesień, mgła, mżawka
Nad spokojnym dotąd Atlantykiem zaczną formować się niże. Zajrzą i do Polski
Prognoza
Runął słynny most skalny
Do oceanu runął słynny łuk skalny
Świat
Zakwit glonów u wybrzeży Tajlandii
Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"
Świat
Ulewy w Hiszpanii
Leje od czwartku. Wydano ostrzeżenie przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Przymrozki
Przymrozek na Mazowszu. Mapy pokazują, gdzie było najzimniej
Polska
Dokowanie do ISS
Rekordowo krótki lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną
Nauka
Powódź na Krecie
Załamanie pogody na greckiej wyspie. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Lodowiec Gries w Szwajcarii
Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców. Tempo topnienia zdumiewa naukowców
Nauka
W Słowenii w październiku dalej panuje letnia pogoda
Letni sezon nadal trwa. Turyści wciąż kąpią się w morzu
Świat
Ratownicy szukają ofiar lawiny na szczycie Himlung Himal w Nepalu
Znaleźli kolejne ciała. Akcja poszukiwawcza trwa
Świat
Jesień, mgła, park
Letni antycyklon nabierze jesiennych cech. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji
Świat
Satelita Swift (wizualizacja)
1,5-tonowy teleskop wejdzie w atmosferę Ziemi
Nauka
Białe koralowce
Problemy od Antarktydy po Bałtyk. "Najdotkliwsze ostrzeżenie przed głębokimi zmianami"
Nauka
Gary i Shaggy, koty z zespołem Marfana
U ludzi to rzadka choroba. Po raz pierwszy stwierdzono ją u kotów
Nauka
jesien termometr temperatura shutterstock_2649603975
Na horyzoncie widać konkretne ochłodzenie
Prognoza
Ren wysycha, Niemcy
Ren wysycha kolejny raz. "Jest zbyt płytko, nie będę płynął"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom