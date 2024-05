Pogoda na 5 dni. Aura w kratkę, miejscami tylko 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia

Pogoda na 5 dni. Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę, a miejscami także przelotne opady deszczu. Jest jednak szansa na chwile ze słońcem. Jeśli chodzi o temperaturę, to jedynie miejscami zbliży się do 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na wtorek 7.05

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz licznymi rozpogodzeniami na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę 8.05

W środę w regionach południowych zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pozostałej części Polski dopisze słoneczna aura. Nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Północny i północno-wschodni będzie słaby.

Jak ostrzega synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad ranem lokalnie na północy kraju (Pomorze, Kujawy, Warmia i Mazury) prognozowane są przymrozki. Temperatura minimalna wyniesie miejscami -2 st. C, a przy gruncie może spaść nawet do -4 st. C.

Pogoda na czwartek 9.05

Czwartek zapowiada się pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie możliwe jest większe zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek 10.05

Piatek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, wzrastającego do dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15-16 st. C na północy Polski do 19-20 st. C na południu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo.

Pogoda na sobotę 11.05

W sobotę spodziewane jest duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Tylko na północnym wschodzie Polski będzie pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl