Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny

|
Śnieg
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com
Pogoda w Polsce. W najbliższych dniach mieszkańców kraju czeka skrajnie różna aura. Północno-wschodnia Polska pozostanie w zasięgu arktycznego powietrza, niosącego silny mróz. Od południowego zachodu wkroczą cieplejsze masy, które znacznie podniosą temperaturę.

Polska pozostaje jeszcze pod wpływem niżu Francis z centrum przemieszczającym się znad Białorusi w kierunku Bałtyku. W masie arktycznego powietrza nad krajem rozciąga się śnieżny front, z którym związane są opady w większości rejonów - z wyjątkiem zachodu.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W pasie od Zatoki Gdańskiej, przez centrum kraju, po Małopolskę i Podkarpacie okresami wystąpią opady śniegu rzędu 1-5 centymetrów, a w Karpatach - do 10 cm. Na termometrach zobaczymy od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr, na wschodzie z północy, a poza tym z południa, będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-152226
Prognoza opadów na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Dostaniemy więcej słońca

W nocy z poniedziałku na wtorek śnieży front powinien się rozmywać. W związku z tym w centrum i na wschodzie mogą pojawiać się przejaśnienia oraz rozpogodzenia, w których temperatura na ścianie wschodniej kraju spaść może do -15/-20 st. C. Jednocześnie od zachodu wkraczać ma kolejny front związany z niżem Gunda znad Północnego Atlantyku, niosący opady śniegu.

We wtorek na północnym wschodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia. W pozostałych rejonach będzie pochmurnie, a od zachodu w głąb kraju przejdzie strefa opadów śniegu. Na ogół spadnie do 5 cm, ale na całym Śląsku i w Małopolsce więcej, do 10 cm, a w Sudetach - do 20 cm. Słupki rtęci wskażą od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5/-4 st. C w centrum, do 0/1 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków wschodnich.

W środę przejaśnień doczekają się mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Poza tym zapanują chmury, które przyniosą opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem marznącym do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Ponadto rozwiną się mgły, które ograniczą widzialność. Temperatura maksymalna wyniesie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na zachodzie. Wiatr z południa będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny.

Klatka kluczowa-152213
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Będzie coraz cieplej

W czwartek i piątek przeważającą część kraju mają objąć łagodne masy powietrza. Będą niosły ze sobą słabe opady deszczu i mżawki, miejscami marznące, a także mgły. Tylko północny wschód Polski pozostać ma w masach powietrza arktycznego, w ujemnej temperaturze w dzień oraz w nocy, spadającej wciąż poniżej -10 st. C.

Czwartek zapowiada się na pochmurny i mglisty. Na północnym wschodzie pojawią się opady śniegu do 2 cm, poza tym miejscami zaznaczy się słaby śnieg z deszczem. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od -6 st. C na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

W piątek ma być pochmurnie. Z jednej strony wystąpią przejaśnienia, z drugiej - mgły ograniczające widzialność. Miejscami spodziewana jest mżawka. Temperatura osiągnie maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie i południu. W większości kraju da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południa, ale na północy możliwe są porywy dochodzące do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zawieje śnieżne, zamiecie śnieżne
Tylko jedno województwo bez ostrzeżeń
Prognoza
Nieprzejezdna droga
Atak zimy. Są miejsca na Pomorzu, gdzie nie da się przejechać
Polska
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
Świat
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Polska
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Świat
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom