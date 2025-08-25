Upał i halny. To będzie bardzo duża zmiana pogody

Po chłodnym, jesiennym wręcz epizodzie pogoda szykuje dużą zmianę. Początek tygodnia przyniesie jeszcze umiarkowane temperatury i chwilami deszczową aurę, ale już od środy do kraju zacznie napływać dużo cieplejsze powietrze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy południowa i zachodnia Polska będzie pod wpływem pogodnego wyżu znad Rumunii, natomiast pogoda w północno-wschodniej części kraju będzie kształtowana w dalszym ciągu przez tylną część niżu znad północno-zachodniej Rosji, co oznacza zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, przejściowo burzami. Na termometrach zobaczymy umiarkowane wartości, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, gdzie wciąż napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

W drugiej części dnia na zachodzie, a w środę już w całym kraju zaznaczy się adwekcja cieplejszego powietrza polarnego z zachodu Europy, tym samym arktyczny chłód odsunie się w kierunku północno-zachodniej Rosji.

"Przedsmak jesieni" za nami - na chwilę

"Przedsmak jesieni" z ubiegłych dni jest już za nami, a nadchodzący ostatni tydzień wakacji będzie z nieco lepszą, korzystniejszą, aczkolwiek zmienną i dynamiczną aurą.

Od wtorku czeka nas przebudowa pola barycznego, w efekcie czego do Polski napłyną zdecydowanie cieplejsze masy powietrza - w środę polarnego, a w czwartek i piątek również zwrotnikowego. W związku z tym w czwartek i piątek na południu, wschodzie i w centrum kraju pojawią się upały. Lokalnie termometry mogą wskazać nawet 31-33 stopnie Celsjusza. Ta fala upałów będzie bardzo krótka i od soboty ponownie prognozowane jest ochłodzenie, jednak nie tak odczuwalne. Najbardziej ochłodzi się na zachodzie i północy, ale i tam temperatura nie spadnie poniżej 22-24 st. C.

W drugiej połowie tygodnia prognozowane są przelotne opady i burze, które związane będą ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, przemieszczającego się od czwartku do soboty z zachodu na wschód Polski. Dokładne wskazanie rejonu występowania burz jest na tę chwilę bardzo trudne, ponieważ front będzie miał tendencję do falowania, jednak pierwsze burze wystąpić mogą już w czwartkowy wieczór na zachodzie Polski. Oprócz ocieplenia prognozowany jest również bardzo silny, halny wiatr, który zwłaszcza w czwartek może osiągać w porywach powyżej 100 kilometrów na godzinę.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy deszczu. Lokalnie mogą pojawić się słabe burze. Wówczas z nieba spadnie 10-20 l/mkw. deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 16-17 st. C na północnym wschodzie Polski, 20-21 st. C w centrum oraz 22-23 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany.

W środę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. Termometry pokażą maksymalnie od 19-20 st. C na północnym wschodzie, przez 23-25 st. C w pasie od Szczecina po Rzeszów, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie wiatr umiarkowany z kierunków południowych.

Pogoda na czwartek. W części kraju popada

Czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny, a miejscami - słoneczny. Opady deszczu nie są prognozowane, choć w drugiej części dnia na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-26 st. C na północy oraz 29-31 st. C na południu kraju. Odczuwalny będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy wiatr. W górach wiatr halny w porywach może osiągać prędkość powyżej 100 km/h.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 23-25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30-32 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo-zachodni. W górach wystąpi wiatr halny, osiągający w porywach prędkość około 100 km/h.

W sobotę nad Polską pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczy, a na wschodzie kraju również burze. Termometry pokażą nam maksymalnie od 22-24 st. C na zachodzie do 25-27 st. C na wschodzie kraju. Powieje wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl