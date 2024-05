Pogoda na 16 dni: zwrot będzie odczuwalny

Wielki wyż, który jest nad Europą w najbliższych dniach stopniowo będzie zmieniać swoje położenie - jeszcze w poniedziałek jego centrum będzie nad Bałtykiem, ale później, za kilka dni, ma przesunąć się nad Rosję. Z tego usytuowania wyżu dla nas najważniejsza będzie zmiana, skąd napływają do Polski masy powietrza. A popłyną one wówczas z południa, a nie jak do tej pory w maju często bywało z północy - ten zwrot odczujemy już w połowie tygodnia (patrz mapa).

W nadchodzących dniach temperatura powoli, ale systematycznie będzie rosnąć. Odczujemy to nocami, bo od wtorku znikną przymrozki, ale także dzienna, maksymalna temperatura będzie wyższa niż ostatnio i sięgnie 23 stopni Celsjusza. Bardzo podobnie zapowiada się również kolejny tydzień maja - w najcieplejszych regionach kraju, czyli na zachodzie i południu termometry wskażą do 24 st. C, a nad morzem i na Mazurach możemy spodziewać się przeważnie 18-19 st. C.