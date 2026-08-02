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Prognoza

Pogoda na 16 dni: znowu może być 40 stopni

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Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: znowu może być 40 stopni
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni, autorska prognoza długoterminowa, mówi o tym, że apogeum upałów przypadnie na połowę tygodnia. Co jeszcze czeka nas w pierwszej połowie sierpnia?

Po raz kolejny tego lata do Polski napłynie niezwykle gorące powietrze z Afryki. Jego podróż z sąsiedniego kontynentu już trwa, a sprzyja jej obecność niżu na zachodzie Europy i wyżu ulokowanego w południowo-wschodniej części kontynentu. Między tymi układami ciśnienia utworzył się strumień gorąca, który po pokonaniu kilku tysięcy kilometrów, jakie dzielą nas od północnej Afryki, dotrze do naszej części Europy.

Podobnie jak w czasie poprzedniej rekordowej fali upałów, która wystąpiła w Polsce pod koniec czerwca, masa powietrza, która znajdzie się nad Polską, będzie miała temperaturę około 25 stopni Celsjusza na wysokości 1,5 kilometra. Wówczas przełożyło się to na temperaturę 40,5 st. C przy powierzchni ziemi (patrz mapa).

Sytuacja baryczna nad Europą
Sytuacja baryczna nad Europą
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa na sierpień

Po weekendzie z dnia na dzień będzie coraz goręcej - w poniedziałek do 34 st. C, we wtorek do 37 st. C, a w środę, kiedy przypadnie szczyt fali upałów, bardzo prawdopodobne jest nawet 40 st. C na południu i w centrum kraju. Największy upał utrzyma się do czwartku - wtedy na południowym wschodzie może być jeszcze 38 st. C.

Kolejne dni przyniosą stopniowy spadek temperatury i później, po 7 sierpnia, powinna utrzymywać się ona w granicach sierpniowej normy naszego klimatu, czyli od około 20 stopni nad morzem do 26-27 stopni w pozostałych regionach.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
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