Pogoda na 16 dni: zimni ogrodnicy w natarciu 

Pogoda na 16 dni
Tomasz Wasilewski przebywa na urlopie, dlatego tym razem pogodę na 16 dni przygotował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Co nas czeka? Początek przyszłego tygodnia przyniesie zdecydowanie więcej dynamiki w pogodzie, która kształtowana będzie przez układy niskiego ciśnienia. Jaką aurę przyniesie druga połowa maja?

Już w poniedziałek burzowy front atmosferyczny wypchnie z naszego kraju ciepłe powietrze. W zamian otrzymamy zdecydowanie chłodniejszą i bardziej wietrzną aurę z przewagą dużego zachmurzenia z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. W nocy pojawiać się będą rozpogodzenia, a to niesie ryzyko przymrozków, które są już tradycją w połowie maja. Chodzi o zjawisko zimnych ogrodników, zimnej Zośki, które jest charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej. 

W drugiej połowie tygodnia sytuacja pogodowa się ustabilizuje, a znad południowo-zachodniej Europy dotrze do Polski strumień coraz cieplejszego powietrza. W kolejnym tygodniu temperatura może zbliżyć się do umownej granicy upału.

Adwekcja ciepła z południa Europy
Zanim wspomniane gorąco dotrze do Polski, to przed nami poniedziałkowy poranek z temperaturą sięgającą do 23 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum i zaledwie 17 st. C na zachodzie. To zapowiedź nadchodzącego załamania pogody.

Kolejne dni (od 12 do 14 maja) będą zdecydowanie chłodniejsze z ryzykiem przymrozków. Od czwartku temperatura zacznie powoli wzrastać i w weekend przekroczy 20 st. C. W trzeciej dekadzie maja prawdopodobna jest fala ciepła z temperaturą maksymalną wynoszącą 28 st. C, po czym nastąpi niewielkie ochłodzenie.  Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

