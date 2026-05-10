Prognoza Pogoda na 16 dni: zimni ogrodnicy w natarciu Damian Zdonek |

Pogoda na 16 dni: zimni ogrodnicy w natarciu Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Już w poniedziałek burzowy front atmosferyczny wypchnie z naszego kraju ciepłe powietrze. W zamian otrzymamy zdecydowanie chłodniejszą i bardziej wietrzną aurę z przewagą dużego zachmurzenia z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. W nocy pojawiać się będą rozpogodzenia, a to niesie ryzyko przymrozków, które są już tradycją w połowie maja. Chodzi o zjawisko zimnych ogrodników, zimnej Zośki, które jest charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej.

W drugiej połowie tygodnia sytuacja pogodowa się ustabilizuje, a znad południowo-zachodniej Europy dotrze do Polski strumień coraz cieplejszego powietrza. W kolejnym tygodniu temperatura może zbliżyć się do umownej granicy upału.

Adwekcja ciepła z południa Europy Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Zanim wspomniane gorąco dotrze do Polski, to przed nami poniedziałkowy poranek z temperaturą sięgającą do 23 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum i zaledwie 17 st. C na zachodzie. To zapowiedź nadchodzącego załamania pogody.

Kolejne dni (od 12 do 14 maja) będą zdecydowanie chłodniejsze z ryzykiem przymrozków. Od czwartku temperatura zacznie powoli wzrastać i w weekend przekroczy 20 st. C. W trzeciej dekadzie maja prawdopodobna jest fala ciepła z temperaturą maksymalną wynoszącą 28 st. C, po czym nastąpi niewielkie ochłodzenie. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.