Pogoda na 16 dni: zima w odwrocie. Ile stopni będzie?

Pogoda na 16 dni

Święta będą ciepłe - zarówno w poniedziałek jak i we wtorek w południowej i zachodniej Polsce będzie aż 12 stopni Celsjusza. Po świętach, aż do pierwszych dni Nowego Roku, pogoda będzie daleka od zimowej, bo cały czas temperatura będzie dodatnia, nawet do około 10 stopni. Następnie, od 3 stycznia, możemy spodziewać się ochłodzenia do około 0 st. C, a później, po 6 stycznia chwyci większy mróz - w ciągu dnia na wschodzie kraju do -6/-7 st. C.