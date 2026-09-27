Prognoza Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Wrześniowy gorąc odczuwają już w ten weekend nasi zachodni sąsiedzi - w zachodniej części Niemiec temperatura osiągnęła prawie 30 stopni Celsjusza. Wcześniej ta niezwykle ciepła - jak na koniec września - masa powietrza przyniosła upał, czyli temperaturę powyżej 30 stopni, we Francji i Hiszpanii. Wymienione kraje leżą na drodze gorąca, które przemieszcza się z północnej Afryki, przez Europę Zachodnią do centrum kontynentu, a nawet przekraczając Bałtyk, do południowej Skandynawii. Taka cyrkulacja powietrza powstała między niżami, które przemierzają Ocean Atlantycki, a pasem wysokiego ciśnienia rozciągającym się od Rosji, aż po Morze Śródziemne (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Przed nami bardzo ciepły przełom września i października. Najwyższej temperatury, sięgającej nawet 24-25 stopni, możemy spodziewać się w połowie przyszłego tygodnia na zachodzie kraju. Później, w czasie najbliższego weekendu, temperatura trochę się obniży, ale nadal będzie ciepło jak na początek października, bo od 17 stopni na północy do 22 na południu. W kolejnych dniach możemy spodziewać się stopniowego ochłodzenia i już tylko sporadycznie temperatura może osiągać 20 stopni, a przeważnie na termometrach zobaczymy kilkanaście stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.