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Prognoza

Pogoda na 16 dni: widać koniec tego piekła

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Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: widać koniec tego piekła
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
Tuż po weekendzie może być jeszcze 40 stopni, ale później przyjdzie radykalna zmiana pogody. Jakiej temperatury się spodziewać? Pokazuje to moja autorska pogoda długoterminowa na 16 dni.

Kulminacja rekordowej fali upałów, która przetacza się nad Europą, jest właśnie nad Polską. Ten w wielu miejscach naszego kontynentu historyczny skwar będzie utrzymywać się w naszym kraju jeszcze na początku tygodnia, zanim przyjdzie poważne ochłodzenie z zachodu. A nadejście tych dużo zimniejszych mas powietrza nastąpi po przejściu chłodnych frontów atmosferycznych związanych z niżem, którego centrum w poniedziałek będzie znajdować się nad północnym Atlantykiem. Do tego czasu będziemy jeszcze doświadczać napływu niezwykle gorącego powietrza z Afryki (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Długoterminowa pogoda na 16 dni. Co po rekordowym upale?

Początek tygodnia będzie ekstremalnie gorący - na wschodzie i w centrum kraju będzie nawet 40 stopni w poniedziałek i 35 we wtorek. Później temperatura będzie wyraźnie się obniżać i w czasie najbliższego weekendu możemy spodziewać się od 17-18 stopni na wybrzeżu do 23-25 stopni na południu Polski. Kolejny tydzień lipca zapowiada się z umiarkowaną temperaturą w zakresie od około 20 stopni nad morzem do 25 stopni w pozostałych regionach, a im bliżej połowy miesiąca, tym będzie robić się coraz cieplej i wtedy ma być prawie 30 stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
pogodaprognozaTomasz WasilewskiUpałwakacje
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
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