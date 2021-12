Pogoda na 16 dni: widać koniec arktycznego mrozu. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

-25 stopni Celsjusza wskazały termometry w niedzielę rano w Pile przy gruncie. Był to w wielu miejscach najmroźniejszy poranek tej jeszcze "młodej" zimy. Arktyczne powietrze, które odwiedziło nas w święta, przedłuży swoją wizytę do połowy tygodnia, a później zacznie się duże ocieplenie. Jego przyczyną będzie odsunięcie się mroźnego wyżu na wschód kontynentu, a to oznacza ustąpienie miejsca ciepłemu, atlantyckiemu powietrzu, które sprowadzi do nas niż z zachodu Europy (patrz mapa).