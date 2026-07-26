Prognoza Pogoda na 16 dni: najpierw wejście chłodu do Polski Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: najpierw wejście chłodu do Polski Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Podobnie jak wcześniej w czasie tegorocznego lipca aura szykuje nam ponownie duże i szybkie zmiany. Pierwsza z nich, ochłodzenie, nastąpi od razu po weekendzie. Jej powodem będzie chłodny front, który w nocy z niedzieli na poniedziałek przejdzie nad Polską i otworzy drogę dla zimnych mas powietrza płynących z północnego zachodu. Ta cyrkulacja powietrza po zaledwie dwóch dniach ustąpi miejsca innej, południowej, która sprowadzi do nas gorące powietrze z Afryki (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po gorącej niedzieli, w poniedziałek i wtorek czeka nas zimny prysznic - na północy kraju będzie mniej niż 20 stopni Celsjusza, a na południu nie więcej niż 23 st. C. Później jednak, od środy, temperatura będzie szybko rosnąć i już w czwartek przekroczy 30 st. C, a w czasie weekendu może osiągnąć aż 36-37 st. C. Po tej kulminacji w kolejnych dniach aż tak upalnie nie będzie, ale nadal możemy spodziewać się temperatury do 32-33 st. C w południowej Polsce. Upalna pogoda prawdopodobnie skończy się od 8 sierpnia, bo wtedy będzie poniżej 30 st. C.

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Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.