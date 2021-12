Pogoda na 16 dni: mróz zaatakuje po weekendzie. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

W tygodniu nocami temperatura może spadać do około -15 stopni. Sprawdź, co jeszcze w swojej autorskiej prognozie pogody na 16 dni przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Do centrum Europy zaczyna się wdzierać arktyczne powietrze z północy. Za taką cyrkulację powietrza odpowiada przede wszystkim wyż, który znajduje się nad Skandynawią i północną Rosją. On będzie wpychać do naszej części kontynentu lodowate powietrze, które popłynie jeszcze dalej na południe i dotrze aż do Włoch i na Bałkany. Z kolei cieplejsze powietrze z południa będzie płynąć od strony Morza Śródziemnego w kierunku Ukrainy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Od poniedziałku możemy spodziewać się kilku mroźnych dni, a najzimniejsze będą wtorek, środa i czwartek, bo wtedy na wschodzie kraju będzie -6 - -7 stopni, a nocami temperatura może spadać do około -15 stopni. Później mróz będzie nieco słabszy - w dzień do -4 stopni - ale prawie wszędzie ujemna temperatura utrzyma się do niedzieli. Następny tydzień grudnia będzie trochę cieplejszy i wtedy na wschodzie oraz północy kraju będzie około 0 stopni, a na południu do 4-5 stopni. Jeszcze nieco cieplej zrobi się tuż przed świętami i wtedy na termometrach zobaczymy nawet 7 st. C.