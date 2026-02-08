Pogoda na 16 dni: temperatura na huśtawce

Pogoda na 16 dni. Wraca temperatura, o której mogliśmy już zapomnieć

Zimny skandynawski wyż właśnie zsuwa się z północy do centrum kontynentu. Wraz z nim podąża nowa dawka mroźnego, arktycznego powietrza, które wszyscy odczujemy od razu po weekendzie. W poniedziałek centrum wyżu na krótką chwilę usadowi się nad Białorusią - stąd ziąb odczujemy także w Polsce.

Już dzień później wysokie ciśnienie będzie odsuwać się dalej na wschód Europy, zabierając ze sobą chłód. To szybkie ustąpienie wyżu natychmiast wykorzysta atlantycki niż, który skieruje do nas cieplejsze powietrze znad oceanu (patrz mapa).

Wraca mroźne powietrze

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Początek tygodnia będzie mroźny - nocami ma być kilkanaście stopni poniżej zera, a w ciągu dnia na wschodzie Polski termometry pokażą -6/-7 stopni Celsjusza. Następnie od środy zacznie się ocieplenie, które będzie na tyle duże, że pod koniec tygodnia odnotujemy aż 8 stopni powyżej zera i nie można wykluczyć, że lokalnie na południu temperatura osiągnie nawet 10 stopni.

W kolejnym tygodniu, czyli od 16 lutego, zrobi się nieco chłodniej - we wschodniej Polsce będzie około 0 stopni lub lekki mróz, natomiast na zachodzie i południu możemy spodziewać się temperatury dodatniej, do 5-6 stopni. Inaczej, bo chłodniej już w całym kraju, zapowiada się początek trzeciej dekady lutego - wtedy ujemna temperatura, do -4/-5 stopni, będzie prawie wszędzie.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.