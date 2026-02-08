Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 16 dni: temperatura na huśtawce

|
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Wraca temperatura, o której mogliśmy już zapomnieć
Po mroźnym początku tygodnia w pogodzie nastąpi zwrot. Czy oznacza to, że zimno na dobre opuści nasz kraj? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w autorskiej, długoterminowej prognozie temperatury, przygotowanej przez prezentera i synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Zimny skandynawski wyż właśnie zsuwa się z północy do centrum kontynentu. Wraz z nim podąża nowa dawka mroźnego, arktycznego powietrza, które wszyscy odczujemy od razu po weekendzie. W poniedziałek centrum wyżu na krótką chwilę usadowi się nad Białorusią - stąd ziąb odczujemy także w Polsce.

Już dzień później wysokie ciśnienie będzie odsuwać się dalej na wschód Europy, zabierając ze sobą chłód. To szybkie ustąpienie wyżu natychmiast wykorzysta atlantycki niż, który skieruje do nas cieplejsze powietrze znad oceanu (patrz mapa).

Wraca mroźne powietrze
Wraca mroźne powietrze
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Początek tygodnia będzie mroźny - nocami ma być kilkanaście stopni poniżej zera, a w ciągu dnia na wschodzie Polski termometry pokażą -6/-7 stopni Celsjusza. Następnie od środy zacznie się ocieplenie, które będzie na tyle duże, że pod koniec tygodnia odnotujemy aż 8 stopni powyżej zera i nie można wykluczyć, że lokalnie na południu temperatura osiągnie nawet 10 stopni.

W kolejnym tygodniu, czyli od 16 lutego, zrobi się nieco chłodniej - we wschodniej Polsce będzie około 0 stopni lub lekki mróz, natomiast na zachodzie i południu możemy spodziewać się temperatury dodatniej, do 5-6 stopni. Inaczej, bo chłodniej już w całym kraju, zapowiada się początek trzeciej dekady lutego - wtedy ujemna temperatura, do -4/-5 stopni, będzie prawie wszędzie.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyZimaTomasz WasilewskiMróz
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Gołoledź, oblodzenie
IMGW ostrzega. Tam drogi będą oblodzone
Prognoza
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Zima ze słońcem i mrozem
Idzie mróz. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą
Smog
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
Polska
shutterstock_2234680171
W Wenecji padł niepokojący rekord. Może być jeszcze gorzej
Nawet mieszkańcy kwaśnych głębin hydrotermalnych nie są bezpieczni - larwy wielu z nich wymagają bardziej zasadowego środowiska
Od ponad 20 milionów lat nie było tak źle
Krzysztof Posytek
Krokodyle nilowe (zdjęcie poglądowe)
Uciekał przed słoniami, zabił go krokodyl
Śnieg, zima, opady
W dzień dosypie śniegu
Prognoza
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
Smog
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
Prognoza
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
Hiszpania zmaga się ze skutkami burzy Leonardo
"To szalone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
Torosy na plaży w Mikoszewie
Wiele z nich jest zapomnianych, wróciły za sprawą zimy
Ciekawostki
Zima, śnieg
Silny mróz wróci. Jak zimno będzie
Prognoza
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Zalane drogi w Dalmacji
"Ekstremalna sytuacja" na południu Chorwacji
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
Polska
Pojawią się opady marznące
Uważajmy na marznące opady. Pogoda na dziś
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom