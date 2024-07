Pogoda na 16 dni: spiekota będzie trudna do zniesienia

Tak wysoką temperaturę przyniosą kolejne fale gorącego powietrza, które są w drodze do Polski. Płynie ono teraz do większej części Europy, a zwłaszcza do centrum i na wschód kontynentu, omijając jedynie północno-zachodni fragment kontynentu. Ta gorąca cyrkulacja powietrza, z bardzo krótkimi przerwami, może utrzymać się nawet przez kolejne dwa tygodnie (patrz mapa).