Pogoda na 16 dni: koniec upałów jest bliski

Powoli, ale systematycznie gorące powietrze będzie wypierane z centrum Europy przez chłodniejsze masy powietrza. Początkowo ochłodzenie będzie mało zauważalne, ale później, w czasie ostatniego weekendu sierpnia, już wyraźnie odczujemy chłód płynący z północnego zachodu. Wtargnięcie chłodniejszego powietrza do naszej części kontynentu będzie możliwe dzięki umacniającemu się wyżowi, którego centrum będzie co prawda daleko, bo nad Atlantykiem, ale spowoduje to przemieszczanie się właśnie stamtąd chłodniejszych mas powietrza z zachodu na wschód Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia będzie gorąco, a na południu kraju upalnie, bo do 32 stopni Celsjusza. Temperatura sięgająca 30 lub prawie 30 st. C będzie utrzymywać się do piątku poza północną Polską, a następnie czeka nas duże ochłodzenie i w czasie najbliższego weekendu będzie tylko 17-18 st. C na północy kraju, a 26 st. C na południu. Kolejne dni, czyli przełom sierpnia i września, zapowiadają się z temperaturą maksymalną na poziomie 23-24 st. C, ale w północnej części kraju najczęściej będzie poniżej 20 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.