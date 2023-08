Pogoda na 16 dni: to ostatni taki upał w sierpniu

Wszyscy już odczuliśmy wyraźne ocieplenie w czasie tego weekendu, ale największy upał dopiero przed nami. Gorące powietrze płynie do Polski, bo nad Europą powstał taki układ sił, który gwarantuje uderzenie upału w naszej części kontynentu - mamy więc wyż nad Ukrainą i jednocześnie niż nad Wielką Brytanią. Te dwa ośrodki ciśnienia wspólnie pompują gorące masy powietrza z Afryki do centrum Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Przed nami kilkudniowa fala silnych upałów. W połowie tygodnia na termometrach zobaczymy aż 34-35 stopni Celsjusza. Upalnie, bo z temperaturą osiągającą lub przekraczającą 30 stopni, będzie prawie do końca tygodnia. Później, to znaczy po 20 sierpnia, takiego upału już nie będzie, ale mimo to końcówka miesiąca na ogół zapowiada się bardzo ciepło, a czasami wręcz gorąco, bo będzie do 28 stopni. Chłodniej, to znaczy maksymalnie do 24 stopni, zrobi się dopiero w ostatnich dniach sierpnia.