Pogoda na 16 dni: nieprędko, ale zrobi się gorąco

Po krótkiej przerwie na deszczowy niż, pogodą w Polsce znowu będzie rządzić słoneczny wyż. To dlatego początek tygodnia będzie w większości pogodny, chociaż nie bardzo ciepły, bo wspomniany układ wysokiego ciśnienia będzie mieć swoje centrum nad Rosją i tym samym będzie do nas kierować powietrze z północy. Z tego powodu możemy spodziewać się jeszcze kilku chłodnych nocy i nie więcej niż kilkunastu stopni w dzień na początku tygodnia (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W poniedziałek i we wtorek najwyższa temperatura to 15-17 stopni, ale nocami możliwe są spadki do około 0 stopni i przygruntowe przymrozki. Później zrobi się cieplej i w czasie najbliższego weekendu możemy liczyć nawet na 21-22 stopnie. Następnie, w połowie maja, temperatura na kilka dni obniży się do kilkunastu stopni, ale po tym krótkim ochłodzeniu zacznie się większe ocieplenie i niewykluczone, że po 20 maja na południu kraju będzie gorąco, bo nawet 25-26 stopni.