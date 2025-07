Pogoda na 16 dni: chłód wróci jeszcze w lipcu

Zanim nastąpi większe ochłodzenie, to wcześniej będzie bardzo ciepło, a na początku tygodnia, przez moment, nawet upalnie. Ta gorąca pogoda będzie spowodowana napływem do Polski powietrza z Afryki - w poniedziałek jego strumień przez południe i centrum kontynentu będzie docierać aż do Skandynawii. Takiej cyrkulacji powietrza będą sprzyjać niże - jeden z nich będzie nad Wielką Brytanią, a drugi nad Czechami.