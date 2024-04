Pogoda na 16 dni: ostatni etap kwietniowego lata

Niezwykle ciepła, wręcz gorąca pogoda, która bardziej pasowałaby do czerwca lub lipca niż do początku kwietnia, utrzyma się jeszcze na początku tygodnia. Jej przyczyną jest powietrze płynące do nas wprost z Afryki, a o jego przemieszczanie się tysiące kilometrów z kontynentu na kontynent zadbały wspólnie niż znajdujący się na zachodzie Europy wraz z wyżem, który usadowił się nad Ukrainą i Bałkanami. Ten cały system pogody ulegnie rozpadowi w połowie tygodnia i wtedy nastąpi zmiana cyrkulacji powietrza z bardzo ciepłej południowej na dużo chłodniejszą, zachodnią (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Aż 27 stopni Celsjusza wskażą termometry w poniedziałek i we wtorek, ale będą to ostatnie tak gorące dni. Od środy temperatura spadnie o około 10 stopni i do końca tygodnia będzie na ogół kilkanaście stopni, a nieco powyżej 20 stopni będzie tylko w niedzielę i jedynie na południu kraju. Kolejne dni, już w następnym tygodniu, zapowiadają się chłodno - zdecydowanie poniżej kwietniowej średniej, bo czasami będzie mniej niż 10 stopni, zwłaszcza na północy Polski. Później, po 20 kwietnia, możemy liczyć na ocieplenie i wzrost temperatury do 18 stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.