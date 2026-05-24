Pogoda na 16 dni: najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca Tomasz Wasilewski

Na początku tygodnia pogodą w naszej części Europy rządzić ma wyż z centrum nad zachodnimi Niemcami. Po zachodniej stronie tego wyżu, z południa na północ, będzie płynąć bardzo ciepłe powietrze z Afryki. Z tego powodu nawet na Wyspach Brytyjskich ma być upalna pogoda - w Londynie będą aż 34 stopnie Celsjusza. Ta fala największego gorąca nie dotrze do Polski, bo w kolejnych dniach będzie stopniowo spychana na południe przez napierające z północy masy chłodniejszego powietrza, których ruchem będzie sterować niż znajdujący się nad Rosją (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Prognoza na Boże Ciało

W poniedziałek i we wtorek nie będzie aż tak ciepło jak w weekend, ale mimo to na zachodzie możemy spodziewać się 25-26 st. C. Później, od środy, przyjdzie ochłodzenie i temperatura obniży się do kilkunastu stopni - na północy kraju ma być zaledwie 15 stopni, a do tego powieje dość silny, chłodzący wiatr. Po kilku chłodniejszych dniach na przełomie maja i czerwca zrobi się gorąco, a być może nawet upalnie, bo na termometrach zobaczymy prawie 30 st. C. Ta gorąca aura utrzyma się 4-5 dni, a następnie temperatura powoli, ale systematycznie będzie się obniżać do poziomu od 17 do 22 st. C.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.