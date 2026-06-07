Prognoza Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Zanim przyjdzie do Polski zimniejsze powietrze z północy, to wcześniej, czyli na początku tygodnia, możemy liczyć na ciepło, które będzie do nas docierać od strony Morza Śródziemnego. Przemieszczanie się tych mas powietrza spowodują wspólnie niż znajdujący się nad Atlantykiem i wyż przemierzający środkową część kontynentu.

Warto jednak zwrócić uwagę na zimne powietrze znajdujące się w obrębie wspomnianego atlantyckiego niżu, bo ono wraz z przemieszczaniem się niżu na wschód będzie w kolejnych dniach coraz głębiej wdzierać się do Europy (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepły, a chwilami nawet gorący początek tygodnia, bo we wtorek temperatura podskoczy aż do 27 stopni Celsjusza.

Później jednak, gdy do centrum Europy dotrze zimniejsze powietrze, odczujemy duże ochłodzenie i miejscami będzie zaledwie 17-18 st. C, a maksimum temperatury w Polsce wyniesie 22-23 st. C. Po tym kilkudniowym ochłodzeniu, od 16 czerwca zrobi się cieplej i w kolejnych dniach możemy spodziewać się temperatury w zakresie od około 20 st. C nad morzem do 25-26 st. C w pozostałych regionach. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

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